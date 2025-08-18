- 19:04 Тельцям — «Колісниця» та рішучість, Терезам — «Вежа» та зміни: Таро-прогноз на 19 серпня
Частині українці збільшать розмір соціальної допомоги: хто буде отримувати до 4 тисяч грн щомісяця
Через важку ситуацію в економіці під час війни уряд змушений розвивати спеціальні програми спеціальної допомоги населенню. Одна з них — оплата електроенергії, ще одна — виплати компенсації людям які постраждали на виробництві.
Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України.
Розмір виплат залежатиме від індивідуальних потреб людини — медичних, побутових чи санітарних, і становитиме від 800 до 4 000 грн.
«Уряд збільшив розміри щомісячної грошової компенсації для осіб, які постраждали на виробництві й потребують постійного догляду, а також мають постійну потребу у санітарно-гігієнічних засобах, засобах догляду та одночасно на постійній основі потребують медичних виробів або ліків», — говориться у повідомленні.
Зокрема, у разі необхідності у спеціалізованому медичному догляді, лікарських препаратах чи медичних виробах людина буде отримувати 4 000 грн;
якщо необхідна постійна допомога іншої особи та додаткове медичне забезпечення, то йдеться про суму у 2 тисячі грн;
в разі потреби у догляді та медичних засобах українці будуть отримувати 1 333 грн;
а для покупки санітарно-гігієнічних товарів разом із ліками чи медвиробами передбачено 800 грн.
«Тим, хто вже отримує виплати за догляд або натуральну допомогу, повторно звертатися не потрібно — соціальні служби самостійно проведуть оцінку потреб і передадуть дані до Пенсійного фонду України, який здійснить нарахування», — наголосили у Міністерстві.
Також у заяві зазначено, що якщо людина вперше хоче оформити натуральну допомогу, їй потрібно подати заяву до територіального відділення Пенсійного фонду України. Після надання необхідного пакета документів громадянину буде нарахована відповідна компенсація.
Нагадаємо, що в Мінсоцполітики обіцяють впродовж ста днів представити проєкт нової пенсійної реформи.30
