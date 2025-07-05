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В Одесі підірвали автомобіль із військовим у салоні (фото)

11:09 5 липня 2025
В Одесі на Варненській вибухнув Opel із військовим у салоні&nbsp;— Фото: Одесса INFO

В Одесі, яку нещодавно обстріляли росіяни, вибухнув автомобіль з військовим у салоні. Повідомлення про вибух автомобіля «Opel» на вулиці Варненській надійшло на спецлінію 102 сьогодні зранку. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

«За попередньою інформацією, постраждав чоловік, який знаходився всередині транспортного засобу. Йому надається медична допомога. На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та співробітники вибухотехнічної служби. Правова кваліфікація події буде надана після зʼясування всіх обставин», — йдеться у повідомленні.

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Як повідомляє Telegram-канал «Одесса INFO», постраждалий чоловік є військовим.

СБУ кваліфікує вибух авто в Київському районі Одеси як спробу теракту і вже відкрила відповідне кримінальне провадження. Про це повідомили в Управлінні СБУ в Одеській області.

Нагадаємо, що ввечері 6 червня на Одещині вибухнув автомобіль. Тоді внаслідок вибуху загинув співробітник Березовського районного ТЦК та СП.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Києві російські агенти спробували підірвати бійця вибухівкою в скутері. Військовий з бригади «Азов» познайомився з дівчиною в соцмережах, вона представилася як «Настюша», та запросила на побачення.

Коли «азовець» приїхав на місце зустрічі, нібито біля будинку дівчини, вона вказала в повідомленні, що ще збирається, і запропонувала військовому взяти ключі від її дверей під сидінням жовтого мопеда, припаркованого біля будівлі. Підійшовши до скутера, боєць відчув щось підозріле і встиг відійти, до того, як вибухнув пристрій.

Фото: Одесса INFO

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