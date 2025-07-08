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У Києві у власному авто застрелили чоловіка: що говорить поліція
В Києві, де нещодавно зловмисники спробували підірвати бійця «Азова» вибухівкою в скутері, у Деснянському районі сьогодні зранку, 8 липня, невідомий застрелив чоловіка у власному автомобілі, нападника розшукує поліція. Про це повідомили в пресслужбі поліції Києва.
«Поліція встановлює обставини вбивства чоловіка у Деснянському районі столиці. Повідомлення про стрілянину надійшло до поліції сьогодні близько 7 ранку. Попередньо правоохоронці зʼясували, що до припаркованого на вулиці авто, в салоні якого перебував чоловік, підійшов невідомий та вистрелив зі зброї, після чого втік. Від отриманого вогнепального поранення потерпілий загинув», — йдеться у повідомленні.
В поліції зазначили, що наразі на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу та столичного главку, працівники карного розшуку, кінологи.
«За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Вживаються заходи із встановлення та затримання нападника», — повідомили в поліції.
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