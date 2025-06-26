«Запросила на побачення»: в Києві спробували підірвати бійця «Азова» вибухівкою в скутері

В Києві російські агенти спробували підірвати бійця вибухівкою в скутері. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив військор Андрій Цаплієнко.

ВІДЕО ДНЯ

Ситуація зі слів тих, хто знайомий з нею, виглядає так: військовий з бригади «Азов» познайомився з дівчиною в соцмережах, вона представилася як «Настюша», та запросила на побачення.

Коли «азовець» приїхав на місце зустрічі, нібито біля будинку дівчини, вона вказала в повідомленні, що ще збирається, і запропонувала військовому взяти ключі від її дверей під сидінням жовтого мопеда, припаркованого біля будівлі.

Підійшовши до скутера, боєць відчув щось підозріле і встиг відійти, до того, як вибухнув пристрій.

РЕКЛАМА

Цаплієнко нагадує, що напередодні СБУ та Нацполіція затримали у Харкові російську агентку, яка передала військовим ЗСУ замінований скутер нібито, як «волонтерську допомогу».

Того дня, 20 червня, росіяни активували вибуховий пристрій, який був захований у багажнику скутера, коли поруч перебували двоє військових.

Вибух стався біля харківського кафе, куди ворог заманив воїнів під виглядом передачі їм «волонтерського» моторолера.

РЕКЛАМА

За даними слідства, для злочину агресор завербував 19-річну харків’янку. За даними ЗМІ, її зовуть Катерина Пихтіна, сама вона з Золочівського району, але проживає в Харкові.

Після вербування вона отримала детальні інструкції від куратора на виготовлення СВП (саморобний вибуховий пристрій) в «домашніх» умовах.

Готовий СВП фігурантка привезла на місце стоянки скутера та заховала багажнику.

По камері, яка була замаскована на місці теракту, російські спецслужбісти відстежили прибуття військових на «локацію».

РЕКЛАМА

Після вчинення злочину терористка намагалася «залягти на дно», але за декілька годин її затримали правоохоронці.

Також стало відомо, що СБУ та Нацполіція затримали агента рф, який, вочевидь, і намагався підірвати військового, заманивши його на «побачення з дівчиною». За матеріалами справи, одним із його завдань була ліквідація військового Національної гвардії у Києві.

Для цього ворог заманив українського воїна в один із столичних дворів під виглядом «побачення» із дівчиною з «чата для знайомств». Коли військовий прибув на локацію, рашисти дистанційно підірвали саморобний вибуховий пристрій (СВП), який знаходився у скутері, припаркованому поруч із «місцем побачення». Внаслідок події ніхто не постраждав.

За матеріалами справи, ворожим агентом виявився 19-річний мешканець Київщини, який шукав «легких заробітків» на Telegram-каналах. Після вербування агент прибув до Києва, оселився в орендованій квартирі та за інструкцією куратора виготовив вибухівку.

Далі фігурант придбав скутер, у багажнику якого заховав СВП, і доправив його до місця запланованого теракту.

Після невдалого замаху агент отримав нове завдання: прибути до міста Прилуки на Чернігівщині, оселитися в готелі та готуватися до нових завдань. Одним із них був підпал військового авто, а іншим — підготовка нового теракту. Правоохоронці затримали фігуранта «по гарячих слідах» одразу після підпалу автівки.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно у штурмовому полку ЗСУ виявили «крота» фсб, якого росіяни використовували як маяк.

326

Читайте нас у Facebook