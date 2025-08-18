Шикарно виглядаю: популярна акторка відреагувала на свій вік

- 19:04 Тельцям — «Колісниця» та рішучість, Терезам — «Вежа» та зміни: Таро-прогноз на 19 серпня
Популярна акторка, зірка серіалу «Одного разу під Полтавою» Анна Саліванчук, яка вразила вчинком, зізналася у почуттях. Анна не приховує свій вік і на 40-річчя привітала себе на сторінці у соціальній мережі. Акторка виклала відео та світлини, на яких у яскравому одязі та макіяжі крокує центром Києва.
- Привіт мої шикарні 40! — написала Анна. — І так, я не боюсь віку, бо вважаю, що в мене прекрасне життя, наскільки воно може бути у нас в Україні. Я шикарно виглядаю, в мене прекрасні сини, чудова родина, улюблена робота! І тільки до 40, я зрозуміла, що треба любити себе і що треба жити, як хочу я, а не, як хоче оточення.
В мене був чудовий, плідний рік, купа цікавих проектів, багато подорожей, нових знайомств- і я вдячна всесвіту за все. А от з сьогоднішнього дня — в мене починається неймовірний початок року Венери — який обіцяє мені багато цікавого.
Порада від 40 річної: Живіть, кайфуйте, насолоджуйтесь життям. Творіть і витворяйте.
Нагадаємо, у 2024 році стало відомо, що Анна розлучилася зі своїм чоловіком-депутатом після восьми років шлюбу. Вона виховує двох синів.
Підписники привітали акторку з особистим святом та додали, що вона має чудовий вигляд.
- Ви найкраща! — привітали у мережі. — А цифри не мають значення)
- Ви дуже гарна і харизматична дівчинка, то ж 40 — це початок! — додали у коментарях.
- Насолоджуйтесь життям, цінуйте те, що маєте та отримуйте ще більше! — побажали у мережі. — Живіть у мирі, достатку та любові! Яскравих Вам ролей, творчого натхнення та приємного оточення!
Раніше в ексклюзивному інтервʼю ФАКТАМ популярний актор Юрій Вихованець розповів про життя під час великої війни.105
