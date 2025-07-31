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Не зламати нічим: популярна акторка вразила своїм вчинком
Популярна акторка, зірка серіалу «Одного разу під Полтавою» Анна Саліванчук, яка показала запальні фото з відпочинку, вразила вчинком. Повертаючись додому після відпустки, яку провела з синами, акторка у дорозі записала кінопроби, незважаючи на складний переїзд.
Подробицями вона поділилася на своїй сторінці у соціальній мережі та додала, що українок ніщо не може зламати.
«Ці фото я зробила з самого раночку, після важкої і довгої дороги під дощем, бо терміново треба було записати проби в кіно, і ми після кордону зупинились, і знімали, — поділилася Саліванчук. — Що це каже про нас українок — нас не зламати нічим, якщо 2 доби не спиш, а тут проби, ти одразу акумулюєш себе і працюєш. Це про наш народ — скільки би нас не ламали, підривали — ми стоїмо на своєму незламному дусі».
Підписники підтримали акторку та додали свої враження у коментарях.
«Дійсно українки найсильніші найкращі найсміливіші», — додали у коментарях.
«Красива та сильна! — відреагували у мережі. — Але водночас ніжна! Мед для очей бачити таку красу! Ви молодець!»
«Аня, ви не тільки красива та талановита, ви — сильна жінка! - написали шанувальники. - Ваша сила проявилася в здатності адаптуватися до мінливих обставин у вашій подорожі. Ви надихаєте тих, хто поруч з вами, і з ким ви ділитеся своїми відео».
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