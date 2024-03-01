Таки правда: Анна Саліванчук розлучилася з чоловіком-нардепом після восьми років шлюбу

Популярна акторка, зірка серіалу «Одного разу під Полтавою» Анна Саліванчук, яка раніше лише натякала на проблеми в особистому житті, офіційно заявила про розлучення з чоловіком — народним депутатом Олександром Божком. Про це вона повідомила на своїй сторінці в інстаграмі.

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Як пише Анна, вони оформили розлучення ще 18 травня 2023 року. Проте не хотіла про це говорити публічно, оскільки тяжко переживала.

«Багато хто з вас зрозумів, в мене купу повідомлень з цього приводу, але вибачте, я не відповідала, бо боліло. Мій дивний стан, сльози, сміх, подорожі, спорт -це все була робота над собою, щоб знову віднайти себе, себе справжню. 18.05.2023 я розлучилась. Ще деякий час ми намагались врятувати сімʼю заради дітей, але марно. На жаль, діти страждають в першу чергу, якщо їхні батьки нещасливі. Тому так, я вільна», — написала акторка

Що стало причиною розриву стосунків, уточнювати не стала. Анна просить не ставити їй запитання про це. Лише каже, що з дитинства мріяла вийти заміж раз на все життя. Але щось пішло не так.

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«І я знаю що… Але благаю не питайте, чому, як і навіщо. Просто порадійте за мене, що я йду далі і цю книжку я дочитала до кінця», — пише Саліванчук.

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Анна та Олександр були разом вісім років. У них є двоє синів — семирічний Гліб, та трирічний Нікіта.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що акторка Антоніна Хижняк розійшлася з нареченим.

Також розпалася зіркова пара Анни Трінчер та Олександра Волошина, які прожили в шлюбі трохи більше року.

Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

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