Цей продукт точно є на кожній кухні: чудова порада для легкого чищення яєць

Свіжі варені яйця найважче чистити: їхні білки мають нижчий pH і міцніше прилягають до мембрани під шкаралупою. Ще однією причиною труднощів з чищенням яєць є неправильний час приготування — занадто короткий або занадто довгий. В ідеалі це має бути 8−10 хвилин. За цей час білки встигають застигнути та стати стійкішими до пошкоджень. Відразу після приготування яйце слід помити холодною водою, пише Interia kobieta.

Експерти кажуть, що яйце має бути принаймні тижневим, щоб його було легко чистити. На щастя, існує простий метод, який дозволяє уникнути цієї проблеми. Просто додайте оцет у воду, в якій ви варите яйця (столову ложку оцту на літр води), що зробить шкаралупу більш пористою та денатурує яєчний білок, що значно полегшить його відділення. Не хвилюйтеся, оцет у воді не впливає на смак яйця, але значно полегшує чищення.

Яйця, йдеться у публікації, варто їсти з багатьох причин: вони корисні на дієті, вони містять багато високоякісного білка, вони надовго залишають відчуття ситості, а отже, сприяють втраті зайвих кілограмів та підтримці здорової ваги. Там багато цінних вітамінів і мінералів: вітаміни A, D, E та K, вітаміни групи B, а також фосфор, залізо, кальцій, магній, калій та цинк.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що, за словами фахівців, яйця краще їсти на вечерю, бо тоді вони найкорисніші.

