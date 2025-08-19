- 19.08 22:02 Намазка з печінки тріски — райська насолода: готується миттєво
- 19.08 21:31 Дають романтиці другий шанс: інсайдери про стосунки Кеті Перрі та Джастіна Трюдо
- 19.08 21:02 Цей продукт точно є на кожній кухні: чудова порада для легкого чищення яєць
- 19.08 20:34 На війну рвався з першого дня вторгнення: ворожий дрон вбив старшого сержанта із Сум
- 19.08 20:06 Ці кабачкові кільця просто смакота: неможливо відірватися
- 19.08 19:39 «Віддайте землю — і, можливо, вам дозволять пожити»: що нам пропонують під виглядом миру
- 19.08 19:20 Українцям виплатять до 40 тисяч грн: хто може сподіватись на допомогу
- 19.08 19:00 Схоже на справжнє кохання? Леонардо Ді Капріо зняли з його дівчиною Вітторією Черетті на яхті
- 19.08 18:40 Народжувати стало вигідно: держава значно збільшила виплати на дитину
- 19.08 18:23 Поки прем’єр-міністр Фіцо дружить з путіним, Словаччина заробляє на зброї для України
- 19.08 18:05 Потап зізнався, що пов’язує його з Настею Каменських — неочікувана правда
- 19.08 18:01 На якому каналі безкоштовно дивитися онлайн «Полісся» — «Фіорентина»: букмекери оцінили шанси команди Ротаня в єврокубковому протистоянні
Цей продукт точно є на кожній кухні: чудова порада для легкого чищення яєць
Свіжі варені яйця найважче чистити: їхні білки мають нижчий pH і міцніше прилягають до мембрани під шкаралупою. Ще однією причиною труднощів з чищенням яєць є неправильний час приготування — занадто короткий або занадто довгий. В ідеалі це має бути 8−10 хвилин. За цей час білки встигають застигнути та стати стійкішими до пошкоджень. Відразу після приготування яйце слід помити холодною водою, пише Interia kobieta.
Експерти кажуть, що яйце має бути принаймні тижневим, щоб його було легко чистити. На щастя, існує простий метод, який дозволяє уникнути цієї проблеми. Просто додайте оцет у воду, в якій ви варите яйця (столову ложку оцту на літр води), що зробить шкаралупу більш пористою та денатурує яєчний білок, що значно полегшить його відділення. Не хвилюйтеся, оцет у воді не впливає на смак яйця, але значно полегшує чищення.
Яйця, йдеться у публікації, варто їсти з багатьох причин: вони корисні на дієті, вони містять багато високоякісного білка, вони надовго залишають відчуття ситості, а отже, сприяють втраті зайвих кілограмів та підтримці здорової ваги. Там багато цінних вітамінів і мінералів: вітаміни A, D, E та K, вітаміни групи B, а також фосфор, залізо, кальцій, магній, калій та цинк.
Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що, за словами фахівців, яйця краще їсти на вечерю, бо тоді вони найкорисніші.
115
Читайте також: Яйця «Пармантьє» — просто, ситно та по-французьки вишукано
Читайте нас у Facebook
Водоліям — нове кохання, Ракам — випробування, Левам — тріумф: гороскоп для всіх знаків на кінець літа
«Це не про бідність, а про можливості»: дім у формі яйця збудували із шин, соломи та глини переселенці із Харкова на Хмельниччині