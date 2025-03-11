Їжте яйця на вечерю: у такому вигляді вони найкорисніші

Ми часто готуємо яйця на сніданок. Дієтологи хвалять їх, і вже доказано, що це чудовий дієтичний продукт. Яйця — надзвичайно поживні й корисні. Вони також містять багато здорового білка, що робить їх ситною їжею. Яйця можна вживати незалежно від часу доби, це універсальна страва. Дієтологи нагадують: щоб яйця були справді корисними, не варто додавати в них жири. Найкраще їх поєднувати з цільнозерновими продуктами та овочами.

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Ми постійно чуємо про те, що не можна їсти занадто пізно. Чи зашкодить здоров’ю вживання яєць ввечері? Виявляється, ні! Немає конкретного найкращого часу для вживання яєць — їх можна їсти і на вечерю. Експерти стверджують, що яйця можна їсти в будь-який час доби. Ситна та здорова їжа може захистити від вечірніх перекусів, які точно не підуть на здоров’я та не допоможуть піклуватися про струнку фігуру, пише видання zywienie.medonet.pl.

Виявляється, єдине, на що потрібно звернути увагу, — це те, як готуються яйця. Корисна дія яєць на організм може бути легко зіпсована шкідливими жирами або добавками. Найкорисніший варіант яєць на вечерю — зварені некруто або круто. Щоб таке харчування було максимально корисним, варто відмовитися від білого хліба та віддати перевагу великій кількості овочів.

Деякі люди вважають, що їсти яєчню ввечері — погана ідея. Виявляється, це неправда, але за однієї умови. Якщо просто не додавати жир у ці продукти, їх вплив на організм буде скасовано.

Жирна їжа не тільки шкідлива для здоров’я, але й заважає вам заснути. Готуйте ці страви на сковороді з антипригарним покриттям і без додавання жиру. Також чудово смакує яєчня на пару.

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Є багато причин, чому яйця мають таку хорошу репутацію та чудова їжа навіть для тих, хто на дієті. Вони є продуктом з низьким глікемічним індексом і водночас відмінним джерелом корисного білка, який забезпечує відчуття ситості після їди. Також вони багаті на вітаміни A, E, D і K, B2, B12, мінерали: кальцій, фосфор, калій, залізо, магній. Яйця також містять лютеїн, який підтримує здоров'я очей.

Раніше відома українська фітнес-тренерка Марина Боржемська розповідала, що можна їсти перед тренуванням, зазначивши, що яйця можуть бути чудовим сніданком.

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