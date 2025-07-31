Ідеально зварені яйця: є хитрощі, які ви маєте знати

Яйця круто — це класика, яка ніколи не виходить з моди! Вони чудово смакують у бутербродах, салатах, яєчних пастах або фарширування - можливості майже безмежні. Але як їх ідеально приготувати? Як забезпечити ідеальний колір жовтка без непривабливого зеленуватого кільця навколо нього? Щоб уникнути будь-яких сумнівів, дотримуйтесь наших порад, пише кулінарний сайт Вeszamel.

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Вода завжди повинна покривати яйця. Ніколи не кладіть яйця в киплячу або гарячу воду, оскільки тепловий шок призведе до їх розтріскування. Завжди варіть яйця на середньому вогні, дозволяючи воді повільно кипіти — якщо вода закипає занадто швидко, яйця можуть тріснути від постійних ударів об дно та стінки каструлі.

Через 5 хвилин яйце буде некруто зварене. Через 8 хвилин яйце буде круто зварене, але жовток може бути ще досить м’яким. Тому яйця треба варити 9−10 хвилин. Якщо яйце залишити у воді довше, навколо жовтка може з'явитися темне, сірувато-зеленувате кільце. Це результат окислення сполук сірки в білку. Кільце завжди вказує на те, що яйце переварене.

Як зварити яйце круто? Це просто. Налийте воду в каструлю. Покладіть яйця в каструлю на середній вогонь. Зачекайте, поки вода закипить. З моменту, коли вода почне закипати, яйця повинні варитися 9−10 хвилин. Зніміть каструлю з вогню та злийте гарячу воду. Залийте яйця холодною водою, щоб трохи охолодити їх та зупинити процес варіння. Після того, як яйця охолонуть, очистіть та їжте.

Нагадаємо пораду дієтологів про те, що яйця краще їсти на вечерю.

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