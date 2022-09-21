Яйця «Пармантьє» — просто, ситно та по-французьки вишукано

Відомий кулінарний ресурс «Кухни народов мира», який раніше розповів, як правильно готувати салат «Австралійський», поділився рецептом яєць «Пармантьє».

«Проста страва французької кухні. Можна готувати як у порційних формах, так і у звичайних», — йдеться у повідомленні ресурсу.

Складові: • картопля — 700 гр

• вершкове масло — 30 гр

• молоко — 70 мл

• яйця — 5 шт

• сметана — 3 ст л

• сіль, перець — за смаком

• горіх мускатний, зелень — за смаком Приготування: 1. Картоплю відварити, воду злити, додати вершкове масло та гаряче молоко. Посолити та поперчити, збити міксером до однорідності 2. У сметану додати перець та мускатний горіх. Форми для запікання змастити олією і викласти картопляне пюре. Розрівняти та зробити невеликі поглиблення для яєць, змастити всю поверхню сметаною 3. У поглиблення вбити яйця, не пошкодивши жовток, посолити і поперчити їх і запікати в духовці при 200 °C близько 15 хв. Перед подачею посипати свіжою зеленню.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як приготувати яєчню з горіхами по-грузинськи, а також яйця пашот та відомий турецький омлет.

715

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram