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Яйця «Пармантьє» — просто, ситно та по-французьки вишукано

13:35 21 вересня 2022
Яйця Пармантьє

Відомий кулінарний ресурс «Кухни народов мира», який раніше розповів, як правильно готувати салат «Австралійський», поділився рецептом яєць «Пармантьє».

«Проста страва французької кухні. Можна готувати як у порційних формах, так і у звичайних», — йдеться у повідомленні ресурсу.

Складові:

• картопля — 700 гр
• вершкове масло — 30 гр
• молоко — 70 мл
• яйця — 5 шт
• сметана — 3 ст л
• сіль, перець — за смаком
• горіх мускатний, зелень — за смаком

Приготування:

1. Картоплю відварити, воду злити, додати вершкове масло та гаряче молоко. Посолити та поперчити, збити міксером до однорідності

2. У сметану додати перець та мускатний горіх. Форми для запікання змастити олією і викласти картопляне пюре. Розрівняти та зробити невеликі поглиблення для яєць, змастити всю поверхню сметаною

3. У поглиблення вбити яйця, не пошкодивши жовток, посолити і поперчити їх і запікати в духовці при 200 °C близько 15 хв. Перед подачею посипати свіжою зеленню.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як приготувати яєчню з горіхами по-грузинськи, а також яйця пашот та відомий турецький омлет.

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