«Мої очікування не лише справдилися, а й були перевершені»: Мерц про переговори з Трампом

Хоча миру поки що немає на горизонті, вперше з початку російської агресивної війни в Україні три з половиною роки тому намічається всебічний переговорний процес за участю всіх сторін. Президент США оголосив, що розпочав підготовку до зустрічі віч-на-віч між путіним та Володимиром Зеленським. Місце та час наразі невідомі. Однак, за словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, зустріч запланована на наступні два тижні. Згідно з планом Трампа, після неї відбудеться зустріч з ним у форматі «три на один», пише NTV.

Марк Рютте, Фрідріх Мерц та Дональд Трамп залишили відкритим питання про те, якими саме можуть бути гарантії безпеки. Президент Франції Емманюель Макрон говорив про «перестрахування військ на морі, в повітрі та на землі», яке можуть забезпечити союзники України.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив у Вашингтоні: «Я не можу уявити собі наступну зустріч без припинення вогню».

Однак Зеленський відмовився від своєї давньої вимоги щодо припинення вогню, яке має бути узгоджено до зустрічі з путіним.

«Я вважаю, що ми повинні зустрітися без будь-яких попередніх умов і розглянути, як цей шлях до припинення війни може продовжуватися», — сказав він після переговорів у Білому домі.

Німеччина залишається тісно пов'язаною з Україною. Канцлер Мерц відіграє провідну роль серед європейських союзників. Він заявив у Вашингтоні, що запланована зустріч між путіним і Зеленським має бути добре підготовлена. «Ми зробимо те саме з президентом Зеленським», — сказав він.

Усередині країни розгортаються складні дискусії щодо того, як саме Німеччина має брати участь у гарантіях безпеки для України у разі мирної угоди. Ключове питання: чи повинна Німеччина направляти війська Бундесверу до України через 80 років після закінчення Другої світової війни?

Фрідріх Мерц заявив, що обсяг гарантій безпеки має бути обговорений у Європі та в рамках коаліції в Берліні — «аж до питання про те, чи, можливо, нам доведеться приймати рішення, що вимагають мандату». Поки що зарано давати остаточну відповідь. Рішення, що вимагають мандату, означають: Бундестаг повинен буде прийняти рішення про відправлення солдатів Бундесверу до України.

Після саміту відчувалося полегшення. Наприклад, Мерц сказав: «Мої очікування не лише справдилися, а й були перевершені. Я не був впевнений, чи саме так відбудеться зустріч. Вона могла пройти інакше».

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що Зеленський після зустрічі у США натякнув на важливі домовленості, заявивши, що «гарантії безпеки — це ключ до закінчення війни».

