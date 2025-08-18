Трамп був готовий піти під час зустрічі з путіним: радники американського президента розповіли чому

Радники Білого дому стверджують, що вирішальна зустріч Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського у Вашингтоні в понеділок є свідченням імпульсу, який надав саміт з путіним на Алясці. Один з радників заявив виданню Axios: «Я впевнений, що путін чекає, як пройде понеділок, але всі очікують, не лише завжди оптимістичний Дональд Трамп, а й спеціальний посланець Стів Віткофф та державний секретар Марко Рубіо, що путін зустрінеться із Зеленським. Є спосіб укласти угоду: зібрати покупця та продавця в одній кімнаті одночасно, щоб обговорити це. Ми намагаємося з’ясувати, чи справді обидві сторони хочуть угоди та якими будуть її контури»

ВІДЕО ДНЯ

Представники адміністрації описують це як триетапний процес. Змусити путіна сісти за стіл двосторонньої зустрічі зі США, щоб узгодити кроки до миру. Змусити українського президента сісти за стіл сьогоднішньої двосторонньої зустрічі зі США, щоб узгодити кроки до миру. Змусити путіна та Зеленського сісти разом, щоб обговорити все на тристоронній зустрічі за участю США. Незрозуміло, чи це станеться.

На Алясці путін висунув максималістські вимоги: він хоче все це. І в якийсь момент путін здавався настільки непохитним у своїй вимозі, що Дональд Трамп був готовий піти.

«Якщо Донеччина — це те, що тут важливо, і якщо немає поступок, ми просто не повинні це затягувати, — заявив Трамп путіну, за даними джерела.

РЕКЛАМА

Потім путін, як повідомляється, відмовився від цієї вимоги.

Джерело додало, що оцінки американської розвідки щодо сили росії різняться. Одна з них стверджує, що путін може захопити Донеччину до жовтня. Інша прогнозує набагато складнішу та непереконливу боротьбу.

Віткофф та Рубіо чітко дали зрозуміти, що Трамп не вів переговорів щодо сухопутних кордонів від імені України, але заявив, що представляє інтереси Києва. Вони сказали, що путін вперше погодився з тим, що США та європейські союзники можуть надати «гарантії безпеки», щоб зупинити подальшу російську агресію.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що союзники України намагаються втримати Трампа від поступок путіну.

55

Читайте нас у Facebook