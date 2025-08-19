41.07 / 41.59 48.00 / 48.61
Стало відомо, де можуть зустрітися путін із Зеленським

15:54 19 серпня 2025
Зеленський та Путін

Президент США Дональд Трамп заявив президенту Володимиру Зеленському, що Сполучені Штати допоможуть гарантувати безпеку України в будь-якій угоді, яка припинить війну росії, хоча обсяг будь-якої допомоги не був одразу зрозумілий. Він дав цю обіцянку під час позачергового саміту в Білому домі, де приймав українського президента та групу європейських союзників після зустрічі на Алясці з путіним.

У дописі в соціальних мережах пізно в понеділок Трамп повідомив, що зателефонував російському лідеру та почав організовувати зустріч між путіним і Зеленським, після якої відбудеться тристоронній саміт трьох президентів, пише Reuters.

За словами джерела в європейській делегації, Трамп повідомив європейських лідерів, що путін запропонував таку послідовність. Хоча кремль публічно не оголосив про свою згоду, високопосадовець адміністрації США заявив, що зустріч путіна і Зеленського може відбутися в Угорщині. За словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, вони зустрінуться протягом наступних двох тижнів.

Нагадаємо, що останні прямі переговори між росією та Україною відбулися в Туреччині в липні. путін відмовився від публічного запрошення Зеленського зустрітися з ним віч-на-віч і натомість направив делегацію низького рівня.

