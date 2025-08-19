- 13:51 Входимо в довгий етап переговорів без будь-якого перемирʼя: аналітик про наслідки зустрічі Зеленського, Трампа і європейських лідерів у Вашингтоні
Зеленський здобув «тиху перемогу» у Вашингтоні, — ЗМІ
Останній раз, коли Володимир Зеленський був у Овальному кабінеті, мабуть, був одним із найгірших днів у його житті. Ганебні випади, звинувачення, образи через його одяг — все це залишило його глибоко приниженим. Цього разу, однак, у нього був час підготуватися. І хоча загальна картина для України залишається похмурою, Володимир Зеленський та його союзники провели вражаючу роботу і, схоже, повернули собі позиції у Дональда Трампа, які колись здавались назавжди втраченими, пише Тelegraph.
Спочатку було питання одягу. Минулого разу костюм українського президента розлютив американців. Однак цього разу йому вдалося зберегти свою чесність і зробити жест поваги, одягнувши чорну куртку, як він зробив на похороні Папи Франциска у квітні.
Трамп був у захваті. Ба більше, коли той самий репортер, який так жорстоко напав на нього, перепросив та похвалив його новий одяг, тож Зеленський добре з цим впорався.
«Ви у тому ж костюмі, — зауважив президент з роззброюючою посмішкою — Я переодягнувся. Ви — ні». Присутні оцінили жарт.
Це був modus operandi, який використовували Зеленський та європейці: висловити Трампу повагу та лестощі, які йому потрібні, водночас посилюючи свою позицію, яка чинить тиск на їхніх ворогів.
Ще одна «домашня заготовка» — лист від дружини Зеленського — Олени — до першої леді. Це був натяк на те, що Меланія написала путіну, закликаючи захистити українських дітей.
«Це не для вас, а для вашої дружини», — сказав український лідер, передаючи лист Трампу, який тепло прийняв.
Найважливіше те, що Зеленський, здається, переконав президента, що він щиро зацікавлений у мирі, а не є перешкодою, у чому Трамп несправедливо звинувачував його минулого разу.
Це проклало шлях до, мабуть, найзначнішого прориву на сьогодні: відмови Трампа виключити можливість розміщення американських військ на місцях як частини гарантії безпеки.
«Вони — Європа є першою лінією оборони, тому що вони там… але ми також збираємося допомогти їм. Ми будемо залучені», — сказав президент США.
Ця заява була б немислимою з самого початку другого терміну Трампа. Проте вона сталася. Велике досягнення європейської дипломатії.
Це було ще не все. У пізньому нічному дописі на Truth Social Трамп підтвердив, що почав готуватися до зустрічі між Зеленським і путіним.
Якщо Аляска була ганебним проявом дружелюбності до просякнутого кров’ю тирана кремля, то понеділок можна було б назвати тихою дипломатичною перемогою України, зазначає видання.
Вперше за останні тижні путін може опинитися під тиском. Якщо він відповість на ці вторгнення у своє панування торпедуванням угоди чи будь-яких майбутніх переговорів, він може зробити себе винним.
Це може викликати певні заходи у відповідь з боку Білого дому, який відчайдушно прагне припинити війну. Чи будуть застосовані санкції? Можливо. У будь-якому разі, симпатії Трампа можуть бути повернуті з темного боку сили, що дасть Україні змогу ще більше посилити свою перевагу.
