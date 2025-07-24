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Україна готова до припинення вогню і зустрічі Зеленського з путіним: Умєров після перемовин з росіянами у Стамбулі
У Стамбулі пройшов третій раунд переговорів між українською та російською делегаціями. На попередніх перемовинах у Туречинні українську делегацію очолював тодішній міністр оборони Рустем Умєров.
Нині він теж головував на перемовинах, але вже в статусі секретаря РНБО. Після зустрічі у Стамбулі 23 липня Рустем Умєров на брифінгу озвучив три головні вимоги України: повне припинення вогню, організація зустрічі лідерів та продовження гуманітарного треку.
«Україна готова до припинення вогню вже сьогодні. Технічні механізми відомі. Єдина перешкода — відсутність політичного рішення у Кремлі,» — повідомив Умєров на своїй сторінці в Facebook.
Українська сторона запропонувала провести зустріч президентів України та росії до кінця серпня, за участі Дональда Трампа та Реджепа Ердогана. Цю зустріч названо потенційним інструментом для розблокування політичних і безпекових питань.
Також було досягнуто домовленості про гуманітарний обмін понад 1200 полонених, включно з цивільними та дітьми, незаконно вивезеними до рф.
«Мир можливий. Але для цього москва має змінити підхід: від ультиматумів — до відповідальності, від війни — до рішень,» — підсумував Умєров.
Раніше ми повідомляли про те, що через кілька годин після перемовин у Стамбулі відбувся черговий обмін полоненими — з російської неволі Україна повернула групу захисників, які мають поранення та важкі хвороби.121
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