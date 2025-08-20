У руках окупантів стає все більше небезпечної зброї: про що йдеться

Починаючи з червня російські окупанти стали отримувати нову зброю з Північної Кореї — РСЗВ Type 75, яка є досить легким і компактним засобом вогневої підтримки піхоти, створеним на базі китайської зброї. Незважаючи на не найвражаючі в порівнянні з іншими РСЗВ характеристики, Type 75 є вельми небезпечним засобом.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомляє військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко, за словами якого північнокорейські 107-мм легкі РСЗВ Type 75 на шасі УАЗ зайняли нішу засобу безпосередньої вогневої підтримки піхоти. В цій якості вона може успішно замінити різну саморобну техніку, озброєну корабельними реактивними бомбометами РБУ-1200 і РБУ-6000, яка використовувалася раніше.

Так, Type 75 вагою близько 600 кг і довжиною 2,9 метра, обслуговується розрахунком з 5 осіб і може встановлюватися на цивільні транспортні засоби на кшталт авто УАЗ-«буханки», «Ниви», «Жигулі» або «Іж». Цінність цієї зброї полягає в її легкості, компактності та мобільності, що важливо при організації вогневої підтримки штурму.

«На перший погляд система в умовах сучасного бою малоефективна, але це тільки на перший погляд. При грамотному застосуванні залп дванадцятьма реактивними снарядами всього за 10 секунд на дальність у 8−9 кілометрів — це серйозна підмога будь-якому штурму. Що я маю на увазі під словом „грамотне“, пояснювати не буду зі цілком об'єктивних і зрозумілих причин», — говорить Олександр Коваленко про небезпеку Type 75.

РЕКЛАМА

При цьому, за його словами, подібні РСЗВ, особливо з касетними бойовими частинами, і в цілому, є на озброєнні у ЗСУ, а у ГУР МО навіть своя розробка — Sivalka VM-5, але їх кількість обмежена, а масштабування виробництва українських легких РСЗВ немає. Система має в якості засобів ураження уламково-фугасний снаряд і касетний, що не втрачає актуальності для ураження живої сили по площі.

«Своєю чергою російські окупаційні війська не масштабуючи виробництва, масштабують поставки з КНДР готової продукції і масштабують варіанти їх застосування. На озброєнні КНА стоїть, тільки за найскромнішими підрахунками, мінімум 4 тисячі таких РСЗВ. Тобто матеріалу для забезпечення РОВ кустарної РСЗВ, думаю, у КНДР достатньо, а це зовсім недобре», — зазначає експерт.

Крім легких РСЗВ, з КНДР росія отримує важкі системи залпового вогню М1991, які вже успішно знищуються ЗСУ.

РЕКЛАМА

126

Читайте нас у Facebook