КНДР надала росії небезпечні РСЗВ Type-75: чим це загрожує Україні

Після того як 22 квітня цього року було уражено 51 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) рф, поблизу почали знаходити уламки таємничих ракет. Як потім з’ясувалось, це були північнокорейські Type-75. З того часу донедавна жодних фото та відео цих РСЗВ на фронті або полігонах не з'являлося, пише видання Defence.ua.

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Але днями почали з’являтися фото та відео Type-75 на навчальних полігонах ворога. Це може свідчити, що до росії прибула нова партія цього озброєння. Також з’явилися фотографії реактивних снарядів до них.

Мова йде про уламково-фугасні РСЗО, марковані як «РСЗО-107-ОФ», та ракети невідомого типу, марковані як «РСЗО-107-Э».

За словами аналітиків, в одному реактивному снаряді може бути 15 суббоєприпасів калібру 36-мм, кожен з яких важить 284 г, з яких 43 г вибухової речовини.

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Самоліквідація здійснюється через 15 секунд після зведення, ймовірно бронепробиття — 40 мм.

Якщо на озброєння ворога дійсно потрапили касетні реактивні снаряди, то тоді Type-75 становить значно більшу небезпеку, ніж зі звичайними уламково-фугасними реактивними снарядами.

Раніше повідомлялося, що КНДР передала росії десятки тисяч контейнерів зі зброєю.

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