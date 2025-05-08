ЗСУ знищили важливу техніку з КНДР, яка перевершує деяку російську зброю

У березні під час перекидання залізницею стало відомо про наявність у лавах військ окупантів північнокорейської техніки. Йшлося про реактивну систему залпового вогню М1991 калібром 240 мм, чию транспортно-заряджальну машину побачили в окупованому Криму.

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І ось стало відомо, що перша така РСЗВ була знищена влучним ударом Збройних сил України. Перша інформація про їхню появу у ворога з'явилась у листопаді 2024 року і, як стверджує військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко, запити на ці незвичні РСЗВ було надіслано росією з причини катастрофічних втрат класичних радянських РСЗВ — 122-мм БМ-21 «Град», 220-мм БМ-27 «Ураган» та 300-мм БМ-30 «Смерч».

Дійсно, порівняно з тим же «Ураганом», північнокорейська М1991 має перевагу у вигляді більш потужних ракет калібром 240 мм, а головне — більшої дальності стрільби. Так, якщо ракети «Урагану» летять максимум на 36 км, то боєприпаси М1991 б'ють на 43 км, а поліпшена версія і на 60−65 км.

Загалом за інформацією ГУР МО України, росія отримала близько 120 одиниць 240-мм РСЗВ М1985/1991.

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Також, як зазначає Олександр Коваленко, калібр 240-мм вкрай незвичний для російських РСЗВ, а тому це вводить РСЗВ у повну залежність від КНДР у питаннях боєкомплекту. Проте росія, яка втратила більшу частину своїх РСЗВ, готова занурюватися навіть у таку залежність від Північної Кореї.

Як писали раніше «ФАКТИ», на кінець січня Північна Корея поставила росії близько 120 170-мм самохідних артилерійських знарядь M1989 Koksan і 120 240-мм реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) M-1991.

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