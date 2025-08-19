Овнам — «Колесо Фортуни» і шанс все змінити, Терезам — «Диявол» та спокуси: Таро-прогноз на 20 серпня

Серпень для багатьох знаків зодіаку відкриває можливості для внутрішнього зростання, розуміння процесів, що відбуваються, й бажання щось змінити у своєму житті.

Середа, 20 серпня, може стати моментом переоцінки цінностей та перегляду старих підходів. Що готує цей день для представників зодіакального кола, йдеться у гороскопі, складеному професійними астрологами.

Овен — карта дня «Колесо Фортуни»

Для Овнів день розвиватиметься стрімко і стане днем несподіваних змін та подій. У них з'явиться шанс все змінити. Важливо бути відкритим до нових можливостей і не чинити опір змінам. Іноді саме несподіваний поворот подій призводить до довгоочікуваного результату.

Телець — карта дня «Імператор»

Тельцям варто взяти на себе роль лідера та показати свою впевненість. У роботі ваші рішення матимуть особливу вагу, тому важливо діяти відповідально. Варто уникати зайвої жорсткості та авторитарності, щоб не викликати опору.

Близнюки — карта дня «Зірка»

Близнюки зможуть побачити ясність там, де раніше були сумніви. Це слушний час для постановки нових цілей і пошуку нестандартних рішень. Важливо довіряти своїй інтуїції. Навіть якщо ціль здається далекою, рухайтеся до неї.

Рак — карта дня «Мир»

У Раків 20 серпня завершення одного етапу та початок нового. В роботі ви можете завершити важливі справи. Корисно будувати плани на майбутнє, які стануть продовженням досягнутого. Це сприятливий час для спілкування з людьми та пошуку нових рішень.

Лев — карта дня «Вежа»

Леви на порозі різких та стрімких змін. У роботі це може бути перегляд проєктів чи новина, яка змусить змінювати плани. Важливо налаштуватися на перемогу та сприймати те, що відбувається не як руйнування, а як очищення простору для нового.

Діва — карта дня «Справедливість»

Для Дів гарний час для підписання документів, юридичних питань та важливих рішень. Корисно виявити уважність до деталей, щоб не проґавити нічого важливого. Ваші слова та дії вплинуть на майбутнє.

Терези — карта дня «Диявол»

День стане випробуванням на вміння справлятися зі спокусами чи залежностями. У роботі можливі ситуації, коли доведеться відмовитись від сумнівних пропозицій. Важливо зберігати ясність розуму та бачити реальні мотиви того, що відбувається.

Скорпіон — карта дня «Самітник»

Скорпіонам варто уповільнити темп та присвятити час роздумам. Краще зосередитися на завданнях, які потребують уваги та точності, виявляти менше активності. Корисно слухати свою інтуїцію та внутрішній голос.

Стрілець — карта дня «Імператриця»

Для Стрільців сприятливий час для проєктів, пов'язаних з красою, творчістю та розвитком. Варто приділити час будинку та сімейним справам, створюючи атмосферу тепла та комфорту. Можливі приємні новини від друзів чи родичів.

Козоріг — карта дня «Сонце»

У Козорогів можливі досягнення в роботі, які будуть помічені та оцінені. Корисно ділитися своїми ідеями та відкрито спілкуватися з оточенням, не зважаючи на невеликі труднощі.

Водолій — карта дня «Повішений»

Водолії на порозі переосмислення та пошуку нових рішень. Їм варто поглянути на ситуацію під іншим кутом. У роботі можливі затримки, які варто сприймати як шанс переглянути плани. Важливо уникати поспішних кроків та імпульсивних рішень.

Риби — карта дня «Сила»

Риби зможуть подолати всі перешкоди своєю м'якістю та терпінням, які виявляться сильнішими за будь-який тиск. У роботі варто виявити витримку та дипломатичність. Важливо не піддаватися спокусі діяти імпульсивно. Ваша впевненість та внутрішній спокій зможуть впоратися з будь-якими труднощами. Дійте — у вас все вийде.

