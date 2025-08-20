- 22:01 Як їсти цю популярну страву грузинської кухні: все набагато простіше, ніж ви думаєте
Особливі моменти: Гейлі Бібер розчулила шанувальників рідкісними фото
28-річна засновниця Rhode Island Гейлі Бібер, дружина Джастіна Бібера, нещодавно поділилася зворушливим дописом в Instagram, в якому зображений її синочок — Джек Блюз Бібер. Вона показала, як малюк грається, а на одному знімку зображено його крихітні ніжки, притиснуті до обличчя Гейлі, коли вона надула губки. Малюк був одягнений у яскраво-жовтий комбінезон, пише The News.
Допис з підписом «Ну… Так!» дав шанувальникам можливість подивитися на материнське життя Гейлі. На іншому фото в каруселі був Джек з фільтром на обличчі.
Подруги засновниці Rhode, зокрема Хлої Кардаш'ян, Сімона Байлз та Йоланда Хадід, не могли не захопитися чарівними фотографіями, тому залишили коментарі у вигляді сердечок.
Останній пост Гейлі з'явився після того, як Джек дебютував у музичному відео на пісню свого батька Джастіна Бібера Yukon з його нового альбому SWAG.
Чорно-біле відео містило зворушливі моменти родини з трьох осіб: Джастін грається з Джеком на човні, а Гейлі тримає сина у воді.
Шанувальники були в захваті від відео.
Незадовго до першого дня народження Джека, 22 серпня, публікації Гейлі дають уявлення про особливі моменти родини.
Шанувальники з нетерпінням чекають на новини від люблячих батьків, які тримають життя Джека в таємниці з моменту його народження у серпні 2024 року.
Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що Джастін Бібер та його дружина Гейлі приголомшили зізнанням щодо дітей.23
