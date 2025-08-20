41.07 / 41.58 47.96 / 48.55
Особливі моменти: Гейлі Бібер розчулила шанувальників рідкісними фото

21:32 20 серпня 2025
Гейлі Бібер з сином. Фото Instsgram

28-річна засновниця Rhode Island Гейлі Бібер, дружина Джастіна Бібера, нещодавно поділилася зворушливим дописом в Instagram, в якому зображений її синочок — Джек Блюз Бібер. Вона показала, як малюк грається, а на одному знімку зображено його крихітні ніжки, притиснуті до обличчя Гейлі, коли вона надула губки. Малюк був одягнений у яскраво-жовтий комбінезон, пише The News.

Допис з підписом «Ну… Так!» дав шанувальникам можливість подивитися на материнське життя Гейлі. На іншому фото в каруселі був Джек з фільтром на обличчі.

Подруги засновниці Rhode, зокрема Хлої Кардаш'ян, Сімона Байлз та Йоланда Хадід, не могли не захопитися чарівними фотографіями, тому залишили коментарі у вигляді сердечок.

Останній пост Гейлі з'явився після того, як Джек дебютував у музичному відео на пісню свого батька Джастіна Бібера Yukon з його нового альбому SWAG.

Чорно-біле відео містило зворушливі моменти родини з трьох осіб: Джастін грається з Джеком на човні, а Гейлі тримає сина у воді.

Шанувальники були в захваті від відео.

Незадовго до першого дня народження Джека, 22 серпня, публікації Гейлі дають уявлення про особливі моменти родини.

Шанувальники з нетерпінням чекають на новини від люблячих батьків, які тримають життя Джека в таємниці з моменту його народження у серпні 2024 року.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що Джастін Бібер та його дружина Гейлі приголомшили зізнанням щодо дітей.

23

