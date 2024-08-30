Винен один із дідусів: Гейлі та Джастін Бібер розкрили причину вибору імені своєї дитини

Джастін і Гейлі Бібер розкрили дивовижну причину вибору імені свого новонародженого сина Джека Блюза Бібера. Пара вибрала ім'я Джек як данину поваги батькові Джастіна, Джеремі Біберу, пише Marca.

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Джек — друге ім’я Джеремі. 30-річний Джастін не завжди мав близькі стосунки з Джеремі, який пішов, коли поп-зірці було всього чотири роки.

У 2015 році в інтерв’ю Billboard Джастін розповів про відносини з батьком, пояснивши, що той мав подорослішати, перш ніж стати постійною фігурою в житті свого сина.

«Він був незрілим. Він пішов, наприклад, на рік, коли мені було приблизно 4. Поїхав до Британської Колумбії, повернувся на День батька, — згадує Джастін. - Існує хибна думка, що він „поганий“ тато, але відтоді він є у моєму житті».

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Незважаючи на непростий початок, у 2016 році співак розповів, що став набагато ближчим до свого батька, ніж до матері, Петті Маллетт, яка власне його виховувала. Цей оновлений зв’язок із батьком і відображений в імені дитини Джастіна і Гейлі Бібер.

Мати Джастіна була у захваті від новин про дитину. Коли в травні Джастін і Гейлі оголосили про свою вагітність, Петті не могла стримати хвилювання.

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«Боже мій, я стану бабусею, — вигукнула вона у відео в Instagram. — Джастін і Гейлі, ви станете найкращими батьками, і я дуже рада. Боже мій. Слава Богу».

27-річна Гейлі підтримує більш віддалені стосунки зі своєю родиною. У липні вона згадала, що дуже незалежна і не дуже близька зі своєю сім'єю, незважаючи на приємні, прекрасні спогади про дитинство. Однак її батько, Стівен Болдуін, дуже радий, що став дідусем, що додає ажіотажу навколо дитини подружжя Бібер.

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Джастін був першим, хто опублікував повідомлення про народження малюка Джека, Гейлі ще не зробила власне публічне оголошення, але вона продублювала допис Джастіна у своїй історії Instagram. Пара, яка одружена з 2018 року, нещодавно поновила свої обітниці, перш ніж поділитися зі світом новиною про вагітність.

Раніше стало відомо, скільки Джастін Бібер отримав за виступ на препаті «весілля сторіччя» індійських мільярдерів.

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