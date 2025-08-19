- 19:39 «Віддайте землю — і, можливо, вам дозволять пожити»: що нам пропонують під виглядом миру
Потап зізнався, що пов’язує його з Настею Каменських — неочікувана правда
Репер Потап, який з 2022 року живе за кордоном й вже відкрив бізнес в Іспанії, все ж за Україну не забуває. Продюсер нещодавно дав інтерв'ю на YouTube-каналі United Action TV, в якому прокоментував чутки про нібито спільну з Настею Каменських дитину.
Раніше мережею ширились плітки, що в подружжя є син, якого вони приховують і який нібито живе в Іспанії. Таку новину озвучив, зокрема, ведучий Євген Фешак.
Під час інтерв'ю Потап розповів, як йому живеться та працюється за кордоном. Репер також прокоментував плітки й відповів на запитання ведучої так: «У нас немає із Настею дитини».
Раніше про свої стосунки з Потапом розповіла Настя Каменських.
Нагадаємо в Потапа є 16-річний син Андрій від першого шлюбу з Іриною Горовою. Хлопець вже тривалий час професійно займається баскетболом, і пов'язує з цим видом спорту своє подальше життя.
Як повідомляли «ФАКТИ», за кордоном Потап почав співати свої старі хіти з новою співачкою.
