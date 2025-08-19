41.07 / 41.59 48.00 / 48.61
Потап зізнався, що пов’язує його з Настею Каменських — неочікувана правда

18:05 19 серпня 2025
Потап та Настя, фото https://www.instagram.com/p/CyBLE_gs-gG/

Репер Потап, який з 2022 року живе за кордоном й вже відкрив бізнес в Іспанії, все ж за Україну не забуває. Продюсер нещодавно дав інтерв'ю на YouTube-каналі United Action TV, в якому прокоментував чутки про нібито спільну з Настею Каменських дитину.

Раніше мережею ширились плітки, що в подружжя є син, якого вони приховують і який нібито живе в Іспанії. Таку новину озвучив, зокрема, ведучий Євген Фешак.

Під час інтерв'ю Потап розповів, як йому живеться та працюється за кордоном. Репер також прокоментував плітки й відповів на запитання ведучої так: «У нас немає із Настею дитини».

Раніше про свої стосунки з Потапом розповіла Настя Каменських.

Нагадаємо в Потапа є 16-річний син Андрій від першого шлюбу з Іриною Горовою. Хлопець вже тривалий час професійно займається баскетболом, і пов'язує з цим видом спорту своє подальше життя.

Як повідомляли «ФАКТИ», за кордоном Потап почав співати свої старі хіти з новою співачкою.

