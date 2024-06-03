«Його не люблять в Україні»: син Потапа розповів про зустрічі з батьком

Реперу Потапу часто дістаються хвилі хейту від шанувальників через неоднозначні висловлювання в Мережі, чудернацькі витівки та, головне, за втечу за кордон і «ухилянство».

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Втім, це ніяк не впливає на музиканта. Такий висновок можна зробити з відповідей 15-річного сина Потапа і Ірини Горової на питання кореспондентки у програмі «Шо ти Київ» на YouTube-каналі «Люкс ФМ».

За словами Потапенка-молодшого, його батько абсолютно байдуже ставиться до критики. Цьому він вчить і сина.

«Мені дуже допомагає бути спокійним, коли хтось говорить про тебе погане — треба просто не дивитися на це. І думати: „Та нехай говорить!“ Знаєте, хто допомагає мені так робити? Мій батько», — сказав Андрій.

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«Всі знають, як його не люблять в Україні. Але я до нього приїжджаю (а мені 15 років, я можу виїжджати — це уточнення, раптом що). І коли я до нього приїжджаю, то завжди бачу його веселим, тому що він не дивиться на тих, хто говорить на нього якесь лайно», — сказав хлопець і додав, що «всім радить так робити» — не звертати увагу на недоброзичливців.

Також Андрій сказав, що батько спокійно говорить з ним про сексуальне виховання: привчає сина до захищеного сексу й наголошує, щоб той завжди мав при собі засоби контрацепції.

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Зазначимо, що Потап вже тривалий час живе за кордоном. У своєму Instagram співак і шоумен часто публікує дописи про те, як допомагає збирати гроші для захисників і українців, які страждають від війни. В той же час артисту дістається чимало хейту через те, що він «жирує» за кордоном, замість того, щоб якщо не йти на фронт, то хоча б виступати перед бійцями, як це роблять інші артисти.

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«Жару» до скандалів додає і дружина Потапа Настя Каменських: їй теж дісталось чимало образливих слів через кліп «Молоко».

Фото instagram.com/potapchiq/

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