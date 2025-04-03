Знову не разом: після Маямі Потап почав співати свої старі хіти з новою співачкою (відео)

Не встигли фанати Потапа (Slavic Balagan) і Насті порадіти тому, що пара начебто возз'єдналася у Маямі, як дует знову розпався: репер почав не тільки співати самостійно, а ще долучив до виступів співачку, яка допомагала йому на виступах у Німеччині перед росіянами — Дарію Шевченко.

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Вони виконують старі хіти «Потапа і Насті», і, судячи з фото та відео, намагаються не просто співати, а «запалювати» — тобто, переживати на сцені почуття, про які йдеться в піснях.

Звичайно, фанати почали дивуватися, до чого може довести подібний «балаган», і чи не збирається Дарія замінити Настю не лише у піснях, а й у реальному житті?

В той же час Настя у своєму акаунті робить вигляд, що насправді нічого не відбується, і веде розмови про пісні, які їй сподобались останнім часом (до речі, серед них немає «творчості» Потапа).

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Тому шанувальникам залишається тільки здогадуватися, чи зможе «сімейний корабель» Потапа і Каменських знайти компас для виходу з тимчасових ускладнень.

Нагадаємо, раніше Настя розповіла про режим харчування, який допомагає їй зменшити «пузанчик».

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