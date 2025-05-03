Нехай люди говорять: Каменських чесно відповіла, чи розлучились вони з Потапом (відео)

Після «рандомної» фотосесії у шубі співачка Настя Каменських ввечері виступала на приватній вечірці, і випадково «розкрила секрет» про свої стосунки з чоловіком, репером Потапом.

ВІДЕО ДНЯ

Справа в тому, що Настю і Потапа так часто «розлучають» у Мережі, що їхнє розлучення, цілком можливо, навіть стане мемом.

Зокрема, нещодавно Каменських показалася зі сльозами й навіть заговорила про розбите серце. Але, ймовірно, ці емоції відтворювали лише сюжет нових пісень артистки про кохання.

Хоча, цілком можливо, що розмови про розлучення — це ефектний хід для того, щоб підтримувати інтерес до своєї персони.

РЕКЛАМА

Адже де б не з'являлася Анастасія, її запитують, як вона переживає «розлучення».

Так сталося, певно, і на згаданій вечірці.

«Нехай люди говорять. Коли нас одружували, то ми один одного терпіти не могли. Коли зараз розлучають — ми як ніколи… У нас все добре! Тому нехай всі щось говорять!» — заявила Каменських.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що останніми місяцями Настя намагається «повчати молоде покоління». Зокрема, вона порадила молодим дівчаткам, як їм завжди залишатися гарними і привабливими.

87

Читайте нас у Facebook