Balagan Beach Salon: Потап став власником ресторану

Після того, як репер Потап допоміг Наді Дорофєєвій «зіштовхнути» з першої сходинки хіт-параду росіян, у його житті почалася хвиля «чудодійних» перетворень.



Спочатку він, нарешті, зрозумів, чого йому не вистачає у житті. І, певно, завдяки цьому прийшов до рішення заснувати власний бізнес за кордоном.

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Про своє рішення Олексій написав в TikTok.

З його публікації у соцмережі стало відомо, що знаменитість став власником ресторану. На нових кадрах зірка вже встиг похизуватися масштабною покупкою та продемонструвати, який вигляд має його заклад. Зокрема, він поділився знімком, на якому позує на тлі свого ресторану.

Потап і його ресторан

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Судячи з кадру, Потап новий заклад вирішив назвати Balagan Beach Salon. Ресторан знаходиться в іспанському місті Марбелья. Це курортне місто, в якому, до речі, часто відпочивають українці.

Там же репер, схоже, провів невеликий «мітинг» за мир біля консульства (хоча це не точно).

Селфі біля консульства України

Крім того, разом зі своїм колективом Олексій продовжує творити «новітню» музику з глибокими смислами: «Опа-опа-па, О-ма-о-мама». Тобто, суцільне «Moloko» і «Сан-Тропе» forever!

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В той же час дружина репера Анастасія, поки Олексій зайнятий «дуже важливими» проєктами, вирішила освоїти роль «порадниці» молодих дівчаток.

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