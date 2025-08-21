- 15:37 Родина нової заступниці міністра юстиції Галущенка купувала нерухомість у росіян під час війни, — ЗМІ
У них є час до січня 2026 року: експерт пояснив, чому для рф так важливо окупувати Донеччину
Військовий експерт, ексспівробітник СБУ (2004−2015) Іван Ступак наголошує - окупанти застрягли на території Донецької області. І за час повномасштабного вторгнення у них немає просувань, про які вони мріяли.
«З боку рф йде нагнітання ситуації. Мовляв, давайте швидко робити результат, нам потрібно, зараз як поднажмьом, як додавимо і все провалиться. Бо вони вже 3,5 року застрягли на території Донбасу. Просувань величезних немає, тільки поступове продавлювання української оборони. Частина Другої світової війни, після того, як Німеччина напала на тодішній Радянський Союз і до моменту завершення, тривала 1480 днів», — зауважив експерт.
За словами Ступака, у січні 2026 року так само триватиме повномасштабне вторгнення росії в Україну.
«Тому ворогам треба показати хоча б якусь перемогу до цього часу. Загалом, по цифрах: „вєлікая отєчєствєнная война“ в радянському союзі тривала 1480 днів. Зараз повномасштабна війна триває вже 1273 дні. І за цей час ані районних центрів великих захоплено не було, ані тим паче обласних центрів України. Зараз вони поспішають хоча б щось продати своєму населенню. Тому наполягають на швидкій здачі території, щоб це використати як велике досягнення», — сказав Іван Ступак.
