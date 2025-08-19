Дуже страшна ціна: ЗМІ про те, чому ні в якому разі Україні не можна втратити Донеччину

Глава кремля хоче отримати Донеччину як плату за мир. Проте для України такий варіант практично немислимий, зазначає видання The Telegraph. Журналісти навели три головні моменти, чому Україні так важливо втримати область.

Перше — це рельєф місцевості. Вище за течією річки Казенний Торець, на південному гирлі долини, розташоване місто Костянтинівка. За ним йдуть Дружківка, Краматорськ і, нарешті, Слов'янськ, де він вигинається на схід, перш ніж петляти через заплаву очеретяних заростей та водосховищ, доки не зустрінеться з Сіверським Дінцем — головною річкою Донбасу. Геологічне минуле цього району означає, що ця частина басейну насправді є високогір'ям. І як високогір'я на рівнині, воно має величезне стратегічне, військове значення. Найвища точка знаходиться трохи більше 300 м над рівнем моря, а схил настільки поступовий, що його можна не помітити. Але тим не менш, це високогір'я — мережа хребтів та долин, що височіє над великим Понтійським степом, що домінує над південною половиною України.

Схили та хребти поцятковані українськими оборонними лініями, що будувалися понад десятиліття. Виміряні схили, розраховані мертві ділянки, підйоми та спуски землі інтегровані в зони ураження та артилерійські полігони. Іншими словами, це долина, яка охороняє вхід до центрального серця України, захищаючи його. Не тільки це, але й бастіон, що захищає всю нинішню лінію фронту. Якщо він впаде — або буде переданий — не тільки український степ позаду нього стане відкритим, але й російські війська матимуть платформу для оточення українських військ як до Харкова на півночі, так і до Запоріжжя на півдні.

Друге — інфраструктура. Бо армії — це дуже великі групи людей. Їм потрібні місця для сну, харчування. Їм потрібно пересуватися, потрібне паливо, потрібні лікарні та кав'ярні, і всі інші речі, які більшість із нас сприймає як належне. Іншими словами, їм потрібне місто.

Після втрати Донецька міста Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка та Костянтинівка були наступним найкращим варіантом. Обслуговувана великою залізницею та автомагістраллю, що з'єднують усі чотири міста як з Харковом, так і з Києвом, долина зручна для логістики, поповнення запасів та медичних послуг. І тут достатньо внутрішньої економіки, щоб задовольнити решту потреб армії: від супермаркетів до піцерій та автозаправних станцій.

З часом агломерація — міста іноді стикаються одне з одним, коли ви спускаєтеся автомагістраллю H20 — перетворилася як на фортецю, так і на економічний та логістичний центр. Військова авіабаза Краматорська, яка розташована на хребті на східній стороні міста, стала командним центром протягом восьмирічної війни низького рівня, що велася між 2014 і 2022 роками.

З початку вторгнення міста набули ще більшого значення. Костянтинівка була логістичним центром для підтримки Бахмута, Часового Яру та Торецька під час російських нападів на них. Далі на північ, Слов'янськ та Краматорськ виконували роль тилу для боїв навколо Лимана, Ізюма та триваючої боротьби на Сіверському виступі. Якщо область впаде, українці втратять не лише укріплення та сприятливий рельєф: вони втратять міську логістику та інфраструктуру, які дозволяють утримувати армію та оборону.

Наступні можливі оборонні міста — Ізюм та Барвінкове в Харківській області, Петропавлівка в Дніпропетровській області.

Третє — історія. Інтерес путіна до Донеччини зокрема політичний: він заявив російській громадськості, що його мета — звільнити всю Донецьку та Луганську області, тому йому потрібно захопити їх, щоб мати змогу претендувати на перемогу та вірність своєму слову.

Раніше повідомлялося, що союзники України намагаються втримати Трампа від поступок путіну після обіймів на Алясці.

