путін хоче отримати всю Донецьку область без бою, а Трамп — швидкий мир: ЗМІ про тиск на Україну

російський диктатор хоче повного контролю над Донеччиною, багатою на корисні копалини, включаючи частини, які наразі утримуються Україною. Натомість путін заявив, що заморозить лінію фронту та пообіцяв не захоплювати більше територій. Про це повідомляє видання The Telegraph.

Анонімний співрозмовник повідомив виданню, що путін «де-факто вимагає, щоб Україна залишила Донбас», який складається з Донецької та Луганської областей на сході України. «Трамп схильний підтримати це», — сказало джерело.

Натомість президент США запропонував Україні гарантії безпеки, якщо буде укладено мирну угоду. Як і у випадку зі статтею 5 статуту НАТО про взаємну оборону, такі гарантії означатимуть, що США та європейські союзники України будуть зобов’язані відповісти на майбутній напад росії.

Хоча запропоновані гарантії не роблять Україну членом НАТО, це перший випадок, коли Трамп заявив, що приєднається до Коаліції бажаючих, яку очолюють Велика Британія, Франція та Німеччина.

Співрозмовник-республіканець, близький до Трампа, повідомиво The Telegraph: «Президент США хоче зупинити вбивства та покласти край війні. Це суть. Переговори щодо території є частиною цього процесу. М’яч на боці Зеленського».

Кажуть, що європейські лідери стурбовані тим, що Володимир Зеленський відхилить будь-яку пропозицію, яка передбачає поступку територією, і спровокує гнівну реакцію Дональда Трампа, з яким він зіткнувся в Овальному кабінеті на початку цього року.

«Трамп хоче, щоб це було зроблено якомога швидше, і я не думаю, що це займе багато часу», — сказав європейський чиновник.

Видання зазначає, що Україна ймовірно відхилить умови путіна. Адже Зеленський чітко дав зрозуміти, що не бажає обговорювати відступ з української території, а в Європі заявили, що будь-які рішення щодо обміну землею повинні прийматися Києвом самостійно.

Дипломатичне джерело повідомило: «Німеччина, Франція та Велика Британія готуються до переговорів 18 серпня. Зокрема щодо того, як найкраще підтримати Зеленського та як не загнати Трампа в кут».

Інший додав: «Найгірше для всіх буде, якщо візит Зеленського викличе публічну реакцію президента Трампа, від якої ми не зможемо відступити».

Хоча росія утримує більшу частину Донецької області, Україна все ще контролює великі ділянки області, які становлять її головну лінію оборони на сході. Київ створив свої основні оборонні споруди, відомі як «пояс фортець», навколо чотирьох міст поблизу кордонів регіону у 2014 році.

Здача Донеччини без бою дасть росії плацдарм для майбутніх атак на Запорізьку та Дніпропетровську області в напрямку Києва.

Під час розмови з Зеленським та європейськими лідерами Дональд Трамп заявив, що більше не підтримує їхні вимоги щодо припинення вогню перед будь-якими переговорами про завершення війни.

Президент США зазначив, що спочатку спробує досягти постійної угоди, щоб відповідати вимогам росії щодо повного врегулювання війни. Європейці, схоже, підтримали цю ідею, вилучивши попередньо узгоджену вимогу про припинення вогню зі своїх заяв після переговорів на Алясці.

Це говорить про те, що Дональд Трамп і володимир путін змусили європейців і Київ відмовитися від цієї вимоги, інакше Вашингтон ризикує звинуватити їх у блокуванні миру.

Але чиновник ЄС заявив The Telegraph: «Нашим пріоритетом залишається повне та безумовне припинення вогню з потужною системою моніторингу, яка може виявити порушення».

Кремль давно заявляє, що не зацікавлений у тимчасовому перемир'ї, а натомість прагне довгострокового врегулювання, яке враховує інтереси росії.

Раніше аналітик Олександр Коваленко заявив про те, що зустріч на Алясці не просто підвела світ до небезпечної межі, вона її перетнула. Краще не буде. Далі буде лише гірше.

