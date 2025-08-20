- 17:23 Прив'язка до долара вже не працює: яке житло в Україні подорожчає вже восени та чому
У Харкові ревнивець розстріляв дружину прямо на вулиці й наклав на себе руки
У Харкові, який днями пережив страшний обстріл балістикою та «шахедами», трапився жахливий інцидент — чоловік через ревнощі застрелив жінку та покінчив життя самогубством.
Про це повідомили в обласному главку поліції.
Інцидент стався 19 серпня близько десятої ночі біля житлового будинку по проспекту Тракторобудівників. Там виявили тіла 25-річної жінки та 25-річного чоловіка з вогнепальними пораненнями.
Поліцейські встановили, що між чоловіком та жінкою виник конфлікт на ґрунті ревнощів. Згодом чоловік розбив вікно та проник у квартиру, розташовану на першому поверсі. Потерпіла намагалася втекти й вибігла на вулицю. Чоловік наздогнав її та застрелив. Після цього він вчинив самогубство.
З місця події поліцейські вилучили речові докази.
Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України та ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство».
Раніше ми писали про криваву сімейну драму у Житомирі, де чоловік застрелив дружину і наклав на себе руки.264
