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Застрелив дружину і наклав на себе руки: кривава сімейна драма розігралася на одній з вулиць Житомира (фото)
У вівторок, 17 червня, у Житомирі посеред дня сталася стрілянина — чоловік застрелив жінку, а потім вбив себе. Про це повідомили в обласному главку поліції.
«Попередньо встановлено, що чоловік підійшов до автомобіля Peugeot, в якому знаходилася жінка, і зробив кілька пострілів у неї, після чого вистрілив у себе», — йдеться у повідомленні.
Поліцейські встановили особи загиблих: жінка — 36-річна мешканка Житомира та її колишній чоловік — 63-річний житель Житомирського району.
За інформацією житомирських ЗМІ, стрілянина сталася біля місцевого кафе. Загиблий чоловік — колишній боєць батальйону «Айдар», юрист Олександр Федосюк.
Місцеві ЗМІ пишуть, що у пари був тривалий конфлікт. Жінка неодноразово зверталася до поліції через погрози, проте справу не відкривали.
Раніше ми писали про жахливий інцидент у Білій Церкві під Києвом. Там 57-річний чоловік підірвав гранату у власному приватному будинку. Внаслідок вибуху загинула його дружина, а сам «підривник» та 36-річний син подружжя отримали поранення.58
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