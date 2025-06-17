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Події

Застрелив дружину і наклав на себе руки: кривава сімейна драма розігралася на одній з вулиць Житомира (фото)

19:51 17 червня 2025
Поліція в Житомирі на місці інциденту, фото Нацполіція

У вівторок, 17 червня, у Житомирі посеред дня сталася стрілянина — чоловік застрелив жінку, а потім вбив себе. Про це повідомили в обласному главку поліції.

«Попередньо встановлено, що чоловік підійшов до автомобіля Peugeot, в якому знаходилася жінка, і зробив кілька пострілів у неї, після чого вистрілив у себе», — йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили особи загиблих: жінка — 36-річна мешканка Житомира та її колишній чоловік — 63-річний житель Житомирського району.

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За інформацією житомирських ЗМІ, стрілянина сталася біля місцевого кафе. Загиблий чоловік — колишній боєць батальйону «Айдар», юрист Олександр Федосюк.

Місцеві ЗМІ пишуть, що у пари був тривалий конфлікт. Жінка неодноразово зверталася до поліції через погрози, проте справу не відкривали.

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Раніше ми писали про жахливий інцидент у Білій Церкві під Києвом. Там 57-річний чоловік підірвав гранату у власному приватному будинку. Внаслідок вибуху загинула його дружина, а сам «підривник» та 36-річний син подружжя отримали поранення.

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