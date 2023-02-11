Названо найкращі дизельні авто, які можна купити в Україні

При покупці автомобіля фахівці рекомендують не тільки звертати увагу на окремі вузли та деталі, але й враховувати надійність цієї марки.

Експерти AUTO. RIA зазначають, що в українців, більш ніж у Європі, популярні дизельні авто.

За підсумками першого місяця 2023 частка нових машин з дизельними двигунами в ринковій масі склала майже 22%.

«Це другий сегмент ринку після бензинових легковиків, частка яких у січні склала 51,5%. Отже, у січні 2023 року бензинових було продано 1611 нових авто, дизельних — 677 нових автомобілів, гібридних-512, електричних-305 нових автомобілів, двопаливних 24 нових авто», — йдеться у статті.

Найпопулярніші моделі з дизельним двигуном за підсумками продажів нових авто в січні 2023: Toyota Land Cruiser Prado, BMW X5, Renault Express, Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz GLS, BMW X6, Skoda Kodiaq, Mercedes-Benz GLE, BMW X7, Lexus LX, Citroen C5 Aircross, Hyundai Santa Fe, Hyundai Staria, Opel Grandland, Peugeot 3008, Volkswagen Arteon, Volkswagen Transporter, Mercedes-Benz GLC, Mercedes-Benz S-Class, Mercedes-Benz Vito, Renault Duster.

На думку експертів, Renault Duster — найпопулярніший новий автомобіль січня. Але він опинився наприкінці списку. Це свідчить про стан українського ринку: найбільший вплив на успіх чи провал конкретної моделі має здатність імпортерів забезпечити наявність автомобілів на території України.

Раніше механіки назвали марки машин, які найлегше ремонтувати.

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