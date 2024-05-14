Забезпечать задоволення від водіння на довгі роки: названо найнадійніші моделі Land Rover на вторинному ринку

Попри загрозу мобілізації транспортних засобів (йдеться, звичайно, про друге, третє і т.д. авто в одного власника), чимало українців при покупці засобів пересування віддають перевагу надійним автівкам, які за умови належного догляду та технічного обслуговування можуть забезпечити надійність та задоволення від водіння на довгі роки.

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Про це пише івидання Avtosota.

Також експерт видання пояснюють, чому певні моделі бренду Land Rover навіть на вторинному ринку відповідають різним уподобанням та потребам водіїв.

Land Rover Discovery Sport

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Розмір: Середньорозмірний позашляховик

Дорожній просвіт: Приблизно 21 сантиметр

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Двигуни: Доступні з бензиновими та дизельними двигунами, включаючи 2,0-літрову рядну четвірку з турбонаддувом та 2,0-літрову рядну четвірку з турбонаддувом.

Коробки передач: Оснащується 9-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

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Прискорення: До 100 км/год за 8,0−9,5 секунд.

Максимальна швидкість: до 200 км/год.

Місткість багажника: Пропонує універсальний багажник об’ємом приблизно 981 літр.

Власники цінують Discovery Sport за його надійність, комфортну їзду та просторий салон. Наявність як бензинових, так і дизельних двигунів задовольняє широкий спектр уподобань та потреб водія.

Land Rover Range Rover Evoque

Розмір: Компактний розкішний позашляховик

Дорожній просвіт: Приблизно 21 сантиметр

Двигуни: Пропонується з бензиновими та дизельними двигунами, включаючи 2,0-літрову рядну четвірку з турбонаддувом та 2,0-літрову рядну четвірку з турбонаддувом.

Коробки передач: Поставляється з 9-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Прискорення: Залежить від двигуна, зазвичай від 7,0 до 9,5 секунд.

Максимальна швидкість: до 200 км/год.

Місткість багажника: Практичний об’єм багажника становить приблизно 591 літр.

Range Rover Evoque отримав похвалу за свій стильний дизайн, вишуканий інтер’єр та позашляхові якості.

Власники цінують його надійність як на дорозі, так і поза нею, що робить його популярним вибором на вторинному ринку.



Land Rover Defender 110

Розмір: Повнорозмірний розкішний позашляховик

Дорожній просвіт: Приблизно 29 сантиметрів

Двигуни: Доступні бензинові та дизельні двигуни, такі як 2,0-літрова рядна «четвірка» з турбонаддувом та 3,0-літровий дизельний рядний «шістка» з турбонаддувом.

Коробки передач: Оснащується 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Прискорення: Розганяється від 0 до 100 км/год за 8,0−10,0 секунд.

Максимальна швидкість: до 180 км/год.

Місткість багажника: Пропонує достатньо вантажного простору об’ємом близько 646 літрів.

Land Rover Defender 110 вирізняється своєю міцною конструкцією та універсальністю. Власники високо оцінюють його довговічність і надійність, що робить його популярним вибором як для любителів пригод, так і для сімей.

Взагалі моделі Land Rover славляться своєю міцною конструкцією, здатною витримувати складну місцевість та умови водіння. А впровадження передових технологій та інженерних розробок забезпечує надійність і довговічність у довгостроковій перспективі.

Але навіть купивши найнадійнішу модель відомого бренду, водіям варто дотримуватись основних правил безпеки. Зокрема, не заряджати смартфон при вимкненому двигуні.

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