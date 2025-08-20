- 17:23 Прив'язка до долара вже не працює: яке житло в Україні подорожчає вже восени та чому
- 16:56 Як у «Резерв+» сплатити штраф за непостановку на облік у ТЦК після зміни місця проживання: роз'яснення Міноборони
- 16:54 Найбільший експортер України Kernel підбив попередні підсумки 2025 фінансового року
- 16:24 Копіює Кейт Міддлтон: через що Меган Маркл знову розкритикували
- 16:12 Помер ексфутболіст збірної Нідерландів, помаранчева кар'єра якого завершилася в Києві
- 15:49 Запечений лосось, що тане в роті: секрет приготування від Василя Мішлена
- 15:23 Не тільки на словах, а й на ділі: у Берліні заговорили про військову участь у гарантіях безпеки Києву
- 15:06 «Ми виросли в різні боки»: чому онук Алли Пугачової розлучився після 10 років шлюбу
- 15:03 На якому каналі безкоштовно дивитися онлайн «Полісся» — «Фіорентина»: букмекери оцінили шанси команди Ротаня в єврокубковому протистоянні
- 14:45 У Харкові ревнивець розстріляв дружину прямо на вулиці й наклав на себе руки
- 14:22 Українка у сукні від Gasanova представить штат Іллінойс на конкурсі краси у США
- 14:04 BMW та Volkswagen розчарували: експерти назвали топ-5 авто з ненадійними дизельними двигунами
Сама не чекала: СолоХа стала багатодітною мамою (фото)
Співачка СолоХа (Тереза Балашова), яка хотіла представляти Україну на «Євробаченні-2025», народила сина.
Хлопчик народився 17 серпня, у неділю. Його назвали Акімом.
Радісною новиною багатодітна мама поділилася в Instagram.
«Ми народилися. Мій синочок, моя радість, моє безмежне щастя. Нехай Господь оберігає тебе», — написала щаслива мама.
Також СолоХа виклала у соцмережі фото з малюком у білосніжній ковдрі та шапочці.
В інтерв’ю українським журналістам СолоХа розповіла, що пологи були передчасні — на 35 тижні вагітності. Несподіванка застала співачку під час вечірньої прогулянки з родиною.
«Ми з чоловіком і донечками вирішили ввечері піти в кафе. І я відчула, що почалося. Було несподівано», — розповіла артистка.
Пологи були непростими: співачка втратила багато крові, а лікарям довелося діяти максимально злагоджено й професійно.
За словами СолоХи, під час кесаревого розтину вона залишалася при свідомості. Бачила все, що відбувається, але нічого не відчувала. Чоловік сидів поруч у родовій залі.
СолоХа вже понад чотири роки у стосунках з чоловіком Максимом, який працює у правоохоронних органах. Подружжя виховує двох доньок: спільну дитину Євлалію, якій у вересні виповниться два роки, та Аріану — доньку співачки від попереднього шлюбу.
Раніше ми писали про те, як СолоХа критикувала свою колегу по цеху Klavdia Petrivna, за яку заступився співак Melovin.210
Читайте нас у Facebook
«Це не про бідність, а про можливості»: дім у формі яйця збудували із шин, соломи та глини переселенці із Харкова на Хмельниччині