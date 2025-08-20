Сама не чекала: СолоХа стала багатодітною мамою (фото)

Співачка СолоХа (Тереза Балашова), яка хотіла представляти Україну на «Євробаченні-2025», народила сина.

Хлопчик народився 17 серпня, у неділю. Його назвали Акімом.

Радісною новиною багатодітна мама поділилася в Instagram.



«Ми народилися. Мій синочок, моя радість, моє безмежне щастя. Нехай Господь оберігає тебе», — написала щаслива мама.

Також СолоХа виклала у соцмережі фото з малюком у білосніжній ковдрі та шапочці.

В інтерв’ю українським журналістам СолоХа розповіла, що пологи були передчасні — на 35 тижні вагітності. Несподіванка застала співачку під час вечірньої прогулянки з родиною.

«Ми з чоловіком і донечками вирішили ввечері піти в кафе. І я відчула, що почалося. Було несподівано», — розповіла артистка.

Пологи були непростими: співачка втратила багато крові, а лікарям довелося діяти максимально злагоджено й професійно.

За словами СолоХи, під час кесаревого розтину вона залишалася при свідомості. Бачила все, що відбувається, але нічого не відчувала. Чоловік сидів поруч у родовій залі.

СолоХа вже понад чотири роки у стосунках з чоловіком Максимом, який працює у правоохоронних органах. Подружжя виховує двох доньок: спільну дитину Євлалію, якій у вересні виповниться два роки, та Аріану — доньку співачки від попереднього шлюбу.

Раніше ми писали про те, як СолоХа критикувала свою колегу по цеху Klavdia Petrivna, за яку заступився співак Melovin.

