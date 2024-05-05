Melovin заступився за Klavdia Petrivna після «наїзда» СолоХи

Співак Melovin закликав представників вітчизняного шоубізу «єднатися і показувати приклад, а не засирати один одного».

Такий пост з'явився в Instagram співака на тлі чергового «артистичного» скандалу: співачка СолоХа розкритикувала колегу по цеху Klavdia Petrivna. Спочатку вона назвала таємничу співачку «конякою з одним трюком», яка «морочить всім голову», не розкриваючи свою особистість. СолоХа також сказал, що за псевдонімом ховається «18-річна білявка зі Львова», яку звати Соломія. До речі, про те, що за псевдо Klavdia Petrivna ховається Соломія Опришко, фанам розповіла Аліна Гросу, відповідаючи на запитання, чи це бува не вона…

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«Я зараз перебуваю в Європі на вечірках, присвячених «Євробаченню», як один із представників нашої країни на «Євробаченні», — каже Melovin. — Мені так подобається, як тут учасники ставляться один до одного, як вони один одного підтримують. І коли весь світ дивиться на Україну, а ми маємо бути прикладом того, як треба об'єднуватись, я натрапив на відос, де одна з українських відомих блондинок, але не суперблондинок, налітає на Klavdia Petrivna, зневажливо висловлює свої думки стосовно цього проєкту… У мене питання: «А можливо, ми все ж таки почнемо об'єднуватися?»

Нагадаємо, що нещодавно Артем Пивоваров та загадкова Klavdia Petrivna випустили спільну роботу.

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Фото зі сторінки співака у соцмережах

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