Перший пішов: відома співачка боротиметься за право представляти Україну на «Євробаченні-2025»

Співачка Солоха (Тереза Балашова), яка раніше піддавала ніщівній критиці свою колегу по цеху Klavdia Petrivna, подала заявку на участь у Національному відбору на пісенний конкурс «Євробачення-25» .

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Співачка зробила це вже в перший день подачі заявок та додала, що «багато репетицій та часу в студії звукозапису народили дуже потужну пісню, яку, я дуже сподіваюся, ви всі незабаром почуєте і полюбите» Про це вона розповіла прихильникам на своїй сторінці у соцмережах.

Фото з Інстаграм СолоХи

Фоловери співачки підтримали її в прагненні представляти Україну на пісенному конкурсі. Втім, були й ті, хто нагадав їй про конфлікт з колегою по шоубізу.

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Подача заявок на участь у відборі триватиме до 10 листопада. Наступного року конкурс відбудеться у Швейцарії. Нагадаємо, що на «Євробаченні-24» переміг представник цієї країни — Nemo. Він має приїхати до Києва з ексклюзивним концертом навесні 2025 року.

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Українські співачки Jerry Heil та Alyona Alyona посіли третє місце.

Фото зі сторінки Солохи у соцмережах

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