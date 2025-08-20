- 17:23 Прив'язка до долара вже не працює: яке житло в Україні подорожчає вже восени та чому
Як у «Резерв+» сплатити штраф за непостановку на облік у ТЦК після зміни місця проживання: роз'яснення Міноборони
В застосунку Резерв+, де раніше з’явилася можливість сплатити штраф за несвоєчасне уточнення даних війсковозобов'язаними, додали можливість оплатити штрф онлайн за ще одне порушення правил військового обліку.
Так, в Міноборони повідомили, що йдеться про непостановку на військовий облік за новою адресою після зміни місця проживання.
Для цього, аби отримати доступ до цього сервісу, необхідно в застосунку Резерв+ перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заявку про визнання порушення. В ТЦК та СП мають розглянути заяву протягом трьох днів і надіслати постанову. Після цього у військовозобов'язаного зʼявляється можливість сплатити штраф у розмірі 8 500 грн — 50% від повної суми. На сплату штрафу відводиться 20 днів.
Якщо не зробити цього протягом 20 днів, то доведеться сплачувати повну суму — 17 000 грн.
Якщо і наступні 20 днів платежу не буде, розмір штрафа подвоюється — до 34 000 грн.
В разі ігнорування штрафа з моменту рішення про його винесення (40 днів), справа надійде до виконавчої служби. Серед можливих наслідків — блокування банківських рахунків, арешт нерухомого або рухомого майна та внесення даних військовозобов'язаного до Єдиного реєстру боржників.
«Після сплати штрафу червона стрічка в застосунку з попередженням про порушення зникне. Сплата штрафу дозволяє закрити відповідне порушення, але не скасовує обов’язку виконувати вимоги військового обліку», — зазначили в Міноборон та додали, що до кінця серпня цього року в застосунок планують додати всі інші види порушень правил військового обліку, за які можна буде сплатити штраф онлайн.
Нагадаємо, що нещодавно в Резерв+ було додано ще одне порушення правил - неприбуття за повісткою, штраф за яке також можна оплатити онлайн.
Фото — Pixabay15
