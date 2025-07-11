«Резерв+» тепер ще й штрафи збирає: у популярному додатку з'явилася нова послуга

У додатку «Резерв+» розширюється перелік сервісів за порушення військового обліку. Днями запустився ще новий сервіс — сплата штрафів, повідомили у Міноборони.

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«Тепер військовозобов’язані можуть сплатити штраф за неуточнення даних до 16 липня 2024 року онлайн зі знижкою 50%, без черг та паперів. Це дозволяє оперативно закрити справу про адмінпорушення та прибрати червону стрічку з документа в застосунку», — йдеться у повідомленні.

За словами заступниці міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерини Черногоренко, раніше для сплати штрафу потрібно було особистого прийти до ТЦК.

«У „Резерв+“ ми пропонуємо просту, прозору і людяну альтернативу — так, як це вже працює в Україні з іншими адміністративними штрафами», — зазначила Черногоренко.

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Зараз штрафи запускаються поступово, щоб рівномірно розподілити навантаження на новий сервіс. Повністю сервіс розгорнеться впродовж наступних кількох днів, уточнили в Міноборони.

В першій версії сервісу буде доступна лише сплата штрафу за невчасне уточнення персональних даних. Сплатити штраф за інші порушення військового обліку в «Резерв+» можна буде пізніше.

Щоб сплатити штраф онлайн, потрібно:

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Оновити «Резерв+» до останньої версії та зайти у застосунок.

Перейти до розділу «Штрафи онлайн», подати заяву про визнання порушення та протягом трьох днів отримати рішення ТЦК.

Після цього в застосунку відкривається можливість сплатити штраф у 8 500 грн — 50% від повної суми. Як результат — порушення та червона стрічка автоматично знімаються.

Штраф потрібно сплатити протягом 20 днів від моменту отримання рішення в «Резерв+».

Якщо не зробити цього вчасно, доведеться сплатити повну суму — 17 000 грн. У разі несплати протягом 40 днів від отримання рішення ТЦК у застосунку штраф подвоюється до 34 000 грн, а справу передають до виконавчої служби.

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Нагадаємо, президент підписав закон, який передбачає знижку в 50% у разі добровільної сплати штрафу від ТЦК, а також закриття адміністративних проваджень за порушення військового обліку стосовно тих чоловіків, які добровільно підуть у військо.

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