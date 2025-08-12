Українці отримали унікальний спосіб уникнути проблем із повістками через смартфон

У застосунку Резерв+, де віднедавна запрацював сервіс зі сплати штрафу за невчасне уточнення даних військовозобов'язаними, додалася можливість сплатити штраф за інше порушення — неприбуття за повісткою.

В Міністерстві оборони нагадали, що повістка вважається врученою, якщо працівники ТЦК надіслали її поштою або вручили людині особисто. Відповідна відмітка з'являєтся в реєстрі Оберіг.

В такому випадку отримувач зобов'язаний з'явитися в ТЦК та СП. Якщо військовозобов'язаний не знав, що йому прийшла повістка, то він має довести це. Наприклад, доказом може бути довідка з пошти про відсутність повістки або повідомлення про неможливість її доставки. В такму випадку «червону стрічку» у Резерв+, яка свідчить про порушення правил, знімуть. Якщо доказв немає, ця відмітка залишатиметься, доки людина не сплатить штраф.

Також в Міноборони пояснили, що робити, якщо людина отримала повістку, але не може прийти до ТЦК та СП вчасно з поважних причин: «Закон визначає поважними причинами стихійне лихо, хворобу, смерть родича або бойові дії. У вас є три дні від дати, коли ви мали зʼявитися за повісткою, щоб повідомити ТЦК про неприбуття. Та сім днів загалом, щоб прибути. Питання зняття червоної стрічки у таких випадках розглядатиметься в індивідуальному порядку».

Алгоритм сплати штрафу за неприбуття за повісткою працює так само, як і за невчасне уточнення даних:

1. Завантажте Резерв+.

2. Перейдіть до розділу «Штрафи онлайн» та подайте заяву про визнання порушення.

3. Протягом трьох днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього зʼявляється можливість сплатити штраф у розмірі 8 500 грн — 50% від повної суми. На сплату є 20 днів. Якщо не сплатити впродовж цього терміну, доведеться сплатити повну суму — 17 000 грн, а у разі несплати протягом наступних 20 днів штраф подвоюється — до 34 000 грн.

Після того, як штраф сплачено, рекомендуют оновити застосунок Резерв+, аби побачити свій актуальний статус. Процес може зайняти близько чотирьох днів.

Якщо людина ігноруватиме сплату штрафу протягом 40 днів, але подасть заяву про визнання правопорушення, то справа все одно надійде до виконавчої служби, що може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення даних до Єдиного реєстру боржників.

Раніше у Резерв+ додали можливість оформлення відстрочки для подружжя, в якому чоловік або дружина мають інвалідність І або II групи та доглядають за своєю другою половинкою.

