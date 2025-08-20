- 22:01 Як їсти цю популярну страву грузинської кухні: все набагато простіше, ніж ви думаєте
Андрій Джеджула ліг під ніж пластичного хірурга: що «підправив» телеведучий
Шоумен та телеведучий Андрій Джеджула, який нещодавно втретє став батьком — його кохана народила донечку Емілію, ще навесні розповідав, що готується «лягнти під ніж пластичного хірурга».
Він зізнавався, що вже давно думав зробити таку операцію, «бо роки беруть своє». «Я вирішив собі підшаманити верхні повіки», — казав Джеджула ще у травні. І от зарах він виклав у мережу кілька фотографій з клініки, а також вже через певний час після операції, пише «РБК-Україна».
Ця процедура має назву блефаропластика, коли лікар прибирає нависання верхніх повік.
Телеведучий розповів, що операція пройшла успішна, але після перебування в клініці йому трохи доводилося обмежувати свої активності за порадою лікарів.
До речі, цієї весни до клініки зверталася й дружина співака Віктора Павліка Екатерина, якій робили пластику підборіддя. А за півроку до цього вона робила ринопластику, показавши фото «до» та «після».
Фото зі сторінки Андрія Джеджули у соцмережах137
