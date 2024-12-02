Був категорично проти: дружина Віктора Павліка змінила зовнішність (фото)
Популярна блогерка та дружина відомого співака Віктора Павліка Катерина Репʼяхова, яка нещодавно зізналася, чим її дратує чоловік, змінила зовнішність. На своїй сторінці у соціальній мережі Катерина показала результати ринопластики, виклавши світлини «до» та «після».
«Я так собі вдячна за цю трансформацію…» — написала Катерина.
Підписники відреагували на зміну зовнішності блогерки та поділилися своїми враженнями. Були й ті, хто натякнув, що за зміною стоїть Віктор Павлік.
«Не собі, а чоловікові))», — відреагували на коментар Катерини.
«А чоловік до чого? - відразу відповіла сама Репʼяхова. — Чоловік якраз був категорично проти і ніяк не брав участь в цьому. Ні морально, ні фінансово))».
«Ви неймовірно чарівна красунечка», — засипали Катерину компліментами.
«Нагадуєте Тіну Кароль», — вирішили підписники.
«Ви просто підкреслили свою природню красу!» — поділилися враженнями інші.
Раніше Катерина зізнавалась у проблемах з трирічним сином.
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