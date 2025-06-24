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Це дуже неочікувано: популярний телеведучий втретє став батьком
Популярний шоумен та телеведучий Андрій Джеджула, який нещодавно звернувся до колишньої, повідомив новину. На своїй сторінці у соціальній мережі він виклав світлину з немовлям, та написав, що знову став батьком. Для багатьох це виявилось справжньою несподіванкою, бо Андрій приховує своє особисте життя і не ділився подробицями, хто його кохана.
Відомо, що Джеджула вже має двох дітей від попередніх шлюбів. Старшого сина Даніеля йому народила модель Санта Дімопулос — зараз хлопець живе разом з батьком. З донькою Аделіною від блогерки Юлії Леус він бачиться декілька разів на тиждень. Молодшу доньку ведучого назвали Емілія.
«Добрі новини теж є сьогодні! — написав Андрій. — Я знову тато!.. До нашої родини долучилася маленька янголятка Емілія! Вітаємо нову мешканку планети Земля!
Підписники відреагували на новину та запитали про інших дітей Андрія, чи живуть вони разом.
«І так, і ні (середня донька живе з татом 3 доби на тиждень, за рішенням суду) син вже рік живе з татом», — відповів ведучий.
«Андрійчику, вітаємо! — написала акторка Ольга Сумська. — Неймовірно щасливі за вас!»
«Ой, яка ж радість!!! — поділилися враженнями. — Від таких чоловіків можна народжувати багато діток, таке щастя Андрію!!! Нехай ваша принцеса зростає у вашій любові і турботі, бажаю щоб Всесвіт її оберігав».
Раніше «ФАКТИ повідомляли, що популярний актор Павло Текучев вперше став батьком.281
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