Це дуже неочікувано: популярний телеведучий втретє став батьком

Популярний шоумен та телеведучий Андрій Джеджула, який нещодавно звернувся до колишньої, повідомив новину. На своїй сторінці у соціальній мережі він виклав світлину з немовлям, та написав, що знову став батьком. Для багатьох це виявилось справжньою несподіванкою, бо Андрій приховує своє особисте життя і не ділився подробицями, хто його кохана.

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Андрій Джеджула з новонародженою донькою

Відомо, що Джеджула вже має двох дітей від попередніх шлюбів. Старшого сина Даніеля йому народила модель Санта Дімопулос — зараз хлопець живе разом з батьком. З донькою Аделіною від блогерки Юлії Леус він бачиться декілька разів на тиждень. Молодшу доньку ведучого назвали Емілія.

Андрій зі старшими сином та донькою

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«Добрі новини теж є сьогодні! — написав Андрій. — Я знову тато!.. До нашої родини долучилася маленька янголятка Емілія! Вітаємо нову мешканку планети Земля!

P. s. Розумію, що для більшості це дуже неочікувано! Але таку радісну новину не зміг від вас приховати! Хоча їй передувало ще досить багато важливих із особистого життя, які я зробив максимально особистими у цей важкий для всіх нас час!"

Підписники відреагували на новину та запитали про інших дітей Андрія, чи живуть вони разом.

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«І так, і ні (середня донька живе з татом 3 доби на тиждень, за рішенням суду) син вже рік живе з татом», — відповів ведучий.

«Андрійчику, вітаємо! — написала акторка Ольга Сумська. — Неймовірно щасливі за вас!»

«Ой, яка ж радість!!! — поділилися враженнями. — Від таких чоловіків можна народжувати багато діток, таке щастя Андрію!!! Нехай ваша принцеса зростає у вашій любові і турботі, бажаю щоб Всесвіт її оберігав».

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