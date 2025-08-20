Чому груші гниють просто на дереві і що з цим робити: рекомендації досвідчених садівників

Дачники, які вирощують на своїх ділянках овочі, ягоди та фрукти, знають про небезпечні для майбутнього врожаю захворювання культур, в першу чергу грибкові. Виникненню захворювань, зокрема, сприяє зайва волога, як це буває, наприклад із полуницею, на якій з'являються плями.

А у груші плодова гниль — моніліоз — «з'їдає» і плоди, і листя. Як пише agro-landing.com.ua, про те, що дерево захворіло, свідчить, насамперед, поява бурих плям на плодах, які поступово поширюються по всій груші, покриваючи її білими «подушечками». Груши згнивають та падають, а ті, що залишаются на дереві, муміфікуються.

Для того, аби ця хвороба не поширювалася і щоб дерево не загинуло, необхідно зривати плоди та збирати паданки й знищувати їх, а саме дерево обробляти фунгіцидами на основі міді, наприклад бордоською рідиною. Оскільки грибкові захворювання добре розвиваються у вологій середі, крону потрібно проріжувати, аби дати достатній приток повітря та забезпечити гарне провітрювання. Також потрібно збирати та знищувати заражене листя, що впало, та гілки.

Аби запобігти захворюванню, досвідчені садівники радять обробляти антигрибковими препаратами дерева кілька разів за сезон — до цвітіння, після цвітіння та в кінці сезону.

Також груші схильні хворіти на паршу, бактеріальний опік, борошнисту росу, білу плямистість, чорний та бактеріальний рак.

