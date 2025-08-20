- 22:01 Як їсти цю популярну страву грузинської кухні: все набагато простіше, ніж ви думаєте
- 21:32 Особливі моменти: Гейлі Бібер розчулила шанувальників рідкісними фото
- 21:03 Як зробити домашнє лавандове мило: обов’язково скористайтесь цим рецептом
- 20:35 Проявляв рішучість та хоробрість: в бою за Україну загинув каменяр із Полтавщини
- 20:07 Хорціані: смачна грузинська страва, яка підкорить українських гурманів
- 19:41 У руках окупантів стає все більше небезпечної зброї: про що йдеться
- 19:26 Favbet Foundation став партнером дитячого ФК «Олімп» з Ірпеня
- 19:26 «Тут є момент, який дехто упускає»: Ігаль Левін про переговорну умову путіна
- 19:11 Близнюкам — «Диявол» та спокуси, Скорпіонам — «Сонце» та успіх: Таро-прогноз на 21 серпня
- 19:10 Скандал у парламенті: Регламентний комітет підтримав постанову про відсторонення Мар’яни Безуглої від засідань ВР
- 19:02 Де і коли дивитися онлайн «Шахтар» — «Серветт»: розклад трансляцій та прогноз на матч єврокубків
- 18:51 Салат з кавуна, огірків та бринзи: рецепт, що освіжає, від Ольги Рябенко
Чому груші гниють просто на дереві і що з цим робити: рекомендації досвідчених садівників
Дачники, які вирощують на своїх ділянках овочі, ягоди та фрукти, знають про небезпечні для майбутнього врожаю захворювання культур, в першу чергу грибкові. Виникненню захворювань, зокрема, сприяє зайва волога, як це буває, наприклад із полуницею, на якій з'являються плями.
А у груші плодова гниль — моніліоз — «з'їдає» і плоди, і листя. Як пише agro-landing.com.ua, про те, що дерево захворіло, свідчить, насамперед, поява бурих плям на плодах, які поступово поширюються по всій груші, покриваючи її білими «подушечками». Груши згнивають та падають, а ті, що залишаются на дереві, муміфікуються.
Для того, аби ця хвороба не поширювалася і щоб дерево не загинуло, необхідно зривати плоди та збирати паданки й знищувати їх, а саме дерево обробляти фунгіцидами на основі міді, наприклад бордоською рідиною. Оскільки грибкові захворювання добре розвиваються у вологій середі, крону потрібно проріжувати, аби дати достатній приток повітря та забезпечити гарне провітрювання. Також потрібно збирати та знищувати заражене листя, що впало, та гілки.
Аби запобігти захворюванню, досвідчені садівники радять обробляти антигрибковими препаратами дерева кілька разів за сезон — до цвітіння, після цвітіння та в кінці сезону.
Також груші схильні хворіти на паршу, бактеріальний опік, борошнисту росу, білу плямистість, чорний та бактеріальний рак.
Ці хвороби можуть вражати і яблуні. Про те, як з ними боротися, читайте на нашому сайті.
Фото з відкритих джерел72
Читайте нас у Facebook
«Це не про бідність, а про можливості»: дім у формі яйця збудували із шин, соломи та глини переселенці із Харкова на Хмельниччині