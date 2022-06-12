Як збирати врожай полуниці до самих морозів: поради досвідченої городниці

Ця ягода — одна з найулюбленіших серед українців. Прекрасний смак, казковий аромат і безліч корисних речовин — просто ідеально. Але, на жаль, більшість садівників-любителів не поспішають розводити цю культуру у великих кількостях, обмежуючись лише однією-двома грядками. Дарма. Бо, якщо знайти підхід до цієї диво-ягоди, можна отримувати врожай до морозів. Як цього добитись, розповіла фермерка Юлія, яка професійно займається вирощуванням полуниці.

«По-перше, потрібно обирати правильні сорти полуниці. Є полуниця, яка родить один раз за сезон, а є така, що збирати врожай можна аж до морозів, — пояснює Юлія. — Такі сорти звуться ремонтантними. В нас це єдиний сорт Ліноса, і ми завжди з врожаєм. Яка різниця між звичайними сортами та ремонтантними? У врожаї та догляді. Звичайні сорти дають більший врожай за один раз, а ось ремонтантний менший, але цей врожай розтягується на більший термін. Звичайні сорти більш стійкі до хвороб, а ось ремонтантні частіше хворіють на грибкові захворювання. Наприклад, є така хвороба як бура плямистість. Тож тут потрібна регулярна обробка біопрепаратами.

Ще ремонтантні сорти потребують більше добрив, особливо азоту. Але тут потрібно не перегодувати, бо якщо давати більше, ніж потрібно, можна збільшити кількість нітратів у ягоді. Також кущі, які переїли азоту можуть взагалі не давати ягід і піти у жировку. Кущ буде великим та зеленим, але ж без ягід. Ремонтантні сорти більш чутливі до морозів, ніж звичайні, тому їх можна накрити соломою, сіном, листям, навіть газетою на зиму. Якщо кущ отримав стрес від холоду, різких перепадів, він може теж не родити".

Щодо того, чи можна саджати різні сорти поруч, то фермерка Юлія не проти цього, але за умови, якщо ви не плануєте розмножувати полуницю насінням, а лише вусами.

«Інколи навіть потрібно саджати поруч, — радить вона, — бо є сорти, які більше приваблюють бджіл, а є — що менше. Але якщо вони поруч, то усім користь буде».

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