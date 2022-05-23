Вирощуємо здоровий сад: на що можуть хворіти яблуні та як їх лікувати

Садівники стикаються не тільки з питаннями підживлення, щоб дерева давали гарний урожай, але й з хворобами яблунь.

Про те, яку хворобу можуть «підчепити» дерева, і як з ними боротися, розповідає «Дача своїми руками» .

Парша — захворювання грибкового характеру. Така хвороба добре поширюється за умов вологості. Дерева хворіють, якщо режим поливу порушено, а надмірно густа крона заважає надходженню кисню. Також хворобу можуть викликати рясні та часті опади. Від парші страждають як плоди, так і листя. Вони починають покриватися плямами та гнити.

Фото dacha-svoimi-rukami.com

Як лікувати:

Профілактично видаляти пошкоджені гілки та формувати крону.

Три рази на рік обробляти дерево бордоською сумішшю: до утворення бруньок (трипроцентна рідина), після цвітіння та через три тижні після другої обробки (одновідсоткова рідина). Якщо яблуня дуже сильно вражена, варто збільшити кількість обробок вдвічі.

Двічі обробити розчином хлорокису міді: до цвітіння та після того, як утворилися зав'язі плодів.

Обробляти фунгіцидами за інструкцією.

Навесні та восени обробляти розчином сечовини: навесні та восени (не менше 5 літрів розчину на одну яблуню".

Борошниста роса — теж грибкова інфекція. Так що причини хвороби ті ж, що і за парші. Від неї страждають і пагони із суцвіттями. Первинний ознака — світлий наліт на листі, який згодом буріє, а згодом червоніє. Листя починає скручуватися, жовтіти і опадати. Якщо яблуню не лікувати, пагони та суцвіття відмирають, і дерево перестає плодоносити.

Фото dacha-svoimi-rukami.com

Як лікувати

Обробляти рідиною з мідним купоросом (або розчином рідкого мила) навесні перед появою першої зелені на яблуні.

Застосовувати бордоську рідину (одновідсотковий розчин).

Обробляти ранньою весною рідинами з додаванням колоїдної сірки (80 г сірки та 10 л води).

Застосовувати фунгіцидні препарати чотири рази на сезон (згідно з інструкцією).

Видаляти уражені пагони, щоб зупинити поширення хвороби.

Моніліоз або плодова гниль — теж грибкове захворювання яблуні. Інфекція проникає у дерево через пошкоджену кору. Моніліозом також заражаються дерева, які обробляли брудними інструментами. Хвороба активно розповсюджується в період цвітіння яблуні і вражає плоди — на них з'являються великі коричневі плями, які з часом починають гнити. Трохи згодом на коричневих плямах утворюються білі грибкові спори. Після того, як плід повністю згниє, він опадає на землю. Вживати у їжу уражені плоди не можна.

Фото dacha-svoimi-rukami.com

Як лікувати

Видаляти гнилі плоди, уражені та зламані гілки. Плоди вивозити з ділянки — вони є джерелами зараження.

Формувати крони яблунь, щоби там вільно циркулювало повітря

Обприскувати фунгіцидами.

Обробляти мідним купоросом восени після збирання плодів (на 10 л води використовувати 100 г речовини).

Застосувати бордоську рідину (одновідсотковий розчин).

Чорний рак вважається найважчим захворюванням плодових дерев, воно вражає відразу стовбур, гілки та кору. Найчастіше чорний рак вражає вже ослаблі дерева, у яких були пошкоджені стовбур, кора чи гілки. На стовбурі з'являються невеликі темні плями, які можуть виглядати як легкий нальот з піску. Вони розростаються і стовбур починає гнити. Кора дерева починає відокремлюватися, відпадати невеликими фрагментами. На ураженій ділянці утворюються грибкові спори темного кольору, на стовбурі можна побачити глибокі тріщини.

Фото dacha-svoimi-rukami.com

Як лікувати

Зрізати усі уражені частини кори з яблуні та вивезти за межі ділянки або спалити.

Ранки обробити рідиною із додаванням мідного купоросу.

Змастити рани на яблуні садовим варом чи олифою.

Для профілактики до цвітіння та після обробляти бордоською рідиною (одновідсотковий розчин).

Бактеріальний опік стимулює група хвороботворних мікробів. Найчастіше зараження відбувається після підсадження до дерева вже уражених саджанців, впливають підвищена вологість та висока температура. Уражаються майже всі частини дерева: стовбур, гілки, листя, квіти, плоди. На різних частинах яблуні утворюються чорні плями. Листя починає скручуватися і стає схожим на згоріле. Заражене листя і суцвіття темніють і відпадають. Якщо заражається плід, він припиняє своє зростання та поступово темнішає.

Фото dacha-svoimi-rukami.com

Як лікувати:

Вчасно видаляти заражені гілки, плоди яблуні.

Підсаджувати лише здорові саджанці, купувати їх у спеціалізованих перевірених садівництвах.

Обробляти дерево ранньою весною бордоською рідиною (одновідсотковий розчин).

Боротися із комахами, які є переносниками захворювань

Обробляти ґрунт розчином з мідним купоросом (одновідсотковим).

Раніше садівник Василь Іванюк поділився своїм досвідом вирощування яблунь та розповів, що він робить, щоб отримати добрий врожай.

Фото Pixabay

53

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter