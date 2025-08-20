41.08 / 41.59 47.96 / 48.54
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Найбільший експортер України Kernel підбив попередні підсумки 2025 фінансового року

16:54 20 серпня 2025
Переробні потужності Kernel

Агропромислова компанія Kernel, яка стала найбільшим експортером України 2024 року у рейтингу Forbes Ukraine, оприлюднила попередні підсумки 2025 фінансового року. Відповідно до звіту, загальний експорт зернових склав 5,4 млн тонн, що відповідає показнику попереднього року.

У сезоні 2024/25 перевалка агропродукції на терміналах компанії зросла на 36% - до 9,1 млн тонн. Цьому сприяв запуск власного терміналу для перевалки рослинних олій в січні 2024 року та активне надання послуг перевалки партнерам.

Загальний обсяг переробки олійних культур досяг 3,5 млн тонн, що на 8% більше, ніж у попередньому фінансовому році. Такого результату вдалося досягти зокрема завдяки переробці на заводах компанії різних типів олійних культур.

Нагадаємо, що за підсумками 2024 року Kernel очолив рейтинг Forbes Exporters як найбільший експортер України. Видання відзначило топ-50 експортерів, які зробили вагомий внесок у популяризацію бренду Made in Ukraine по всьому світу та підтримку вітчизняної економіки. Обсяг експорту Kernel перевищив $ 3,7 млрд, що стало найбільшим показником серед українських компаній, з невеликим відривом посунувши із перших рядків металургів.

РЕКЛАМА

14

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

насіння базиліку

Це крихітне насіння регулює рівень цукру: просто додайте його до меню

М&#39;ясо. Фото pixabay

Суперпопулярний в українців продукт може різко подешевшати

Екодім переселенців з Харкова Лани Тесленко та її чоловіка Олександра

«Це не про бідність, а про можливості»: дім у формі яйця збудували із шин, соломи та глини переселенці із Харкова на Хмельниччині

Метод «двох ложок»

Насипте звечора ці 2 засоби в унітаз, і вранці він буде сяяти яскравіше сонячних променів

Наступний матеріал
Новини партнерів