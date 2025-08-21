Овнам важливо не піддаватися на провокації, а Ракам зірки не рекомендують пліткувати: гороскоп на 21 серпня

Астрологи, які склали гороскоп для всіх знаків Зодіаку на кінець літа, уточнили поради всім представникам зодіакального кола на четвер, 21 серпня.

Овен

Гороскоп на 21 серпня для Овнів попереджає про можливі провокації, які можуть створити безліч перешкод на шляху знака, пише «ТСН». Зірки рекомендують Овнам долати їх, без особливих емоцій реагуючи на прояви чужої агресії.

Телець

Гороскоп на 21 серпня для Тельців обіцяє день, сприятливий для угод із землею та нерухомістю. Вдалими обіцяють бути угоди і з купівлі, і з продажу, і з обміну.

Близнюки

Гороскоп на 21 серпня для Близнюків не відкидає, що сьогодні знайдеться чимало охочих зіпсувати настрій знаку. Однак цей період зірки радять проходити, підтримуючи в собі оптимізм — інакше негатив може позначитися як на особистій сфері, так і професійній.

Рак

Гороскоп на 21 серпня для Раків попереджає знак про неприпустимість поширення неперевірених чуток і пліток — наслідки можуть виявитися непередбачуваними. Особливо це стосується роботи.

Лев

Гороскоп на 21 серпня для Левів рекомендує знаку приділити час літнім родичам або близьким людям, які пішли на пенсію. Їм дуже не вистачає вашої уваги.

Діва

Гороскоп на 21 серпня для Дів обіцяє знаку день, коли всі справи вдаватимуться. Особливо це буде актуальним для ділової сфери — укладені контракти обіцяють бути прибутковими.

Терези

Гороскоп на 21 серпня для Терезів рекомендує знаку знизити активність — сьогодні бажано зняти напругу, що виникла. Оптимально — відправитися на прогулянку на природі або зайнятися спортом.

Скорпіон

Гороскоп на 21 серпня для Скорпіонів передбачає, що у знака та його ділових партнерів взаєморозуміння буде на такому рівні, що це дозволить вирішувати найгостріші питання. Зірки радять Скорпіонам не прогаяти цей шанс для вирішення складних завдань.

Стрілець

Гороскоп на 21 серпня для Стрільців радить знаку осмислити стосунки з найближчими людьми — родиною, друзями, та зрозуміти, що саме вони — ваш надійний тил. З близьким колом знаку будуть під силу будь-які, навіть дуже складні справи.

Козеріг

Гороскоп на 21 серпня для Козерогів рекомендує знаку після роботи зустрітися з близькими йому людьми. Ця зустріч зарядить Козерога позитивною енергією.

Водолій

Гороскоп на 21 серпня для Водоліїв радить уникати конфліктних ситуацій — сварки не найкраще позначаться як на настрої, так і на працездатності знака. Зірки радять Водоліям ігнорувати недружні випади на свою адресу.

Риби

Гороскоп на 21 серпня для Риб також рекомендує триматися далі від негативних ситуацій, особливо не слід приймати близько до серця події, що не стосуються знака безпосередньо.

