На Україну насувається холодний фронт: синоптики розповіли, які області накриють грози
Синоптики підтвердили попередній прогноз щодо опадів, які у четвер, 21 серпня, накриють кілька регіонів України.
Так, в Укргідрометцентрі зазначають, що сьогодні вдень у західних та Житомирській областях місцями очікуються короткочасні дощи та грози. На інших територіях буде сухо.
Вітер прогнозується переважно західний, 5−10 м/с. Температура вночі 13−18 градусів; вдень 25−30 градусів, на півдні країни — до 33 градусів, у західних областях — 20−25 градусів.
А вже завтра, 22 серпня, за прогнозом синоптикині Наталки Діденко, в Україну прийде активний циклон середземноморського походження, який принесе із собою дощі, грози, подекуди навіть сильні зливи та шквалисте посилення вітру в західних, північних та більшості центральних областей (окрім Дніпра з районами).
У той же час на сході та півдні втримається суха погода. Локальні грозові дощі ймовірні на Одещині. Вітер очікується з південно заходу, помірний, а часом і рвучкий.
Температура повітря в Україні протягом дня 22 різнитиметься у залежності від регіону:
- На заході +17+21 градус;
- На півночі +21+24 градуси;
- На сході +30+34 градуси;
- На півдні +29+32 градуси;
- У центральній частині +29+32, на Вінниччині близько +25 градусів.
«В Києві очікується дощ, гроза та зниження температури повітря до +22 градусів. На День Незалежності в більшості областей України — сухо, сонячно та помірно тепло, передбачається +21+26 градусів, лише в західних областях 24-го серпня місцями пройдуть дощі та буде свіженько, особливо вночі та вранці — лише +8+12 градусів, а вдень +16+20 градусів. Характерна синоптична деталь 24-го серпня — сильний вітер північно-західного походження, хай принесе хороші зміни», — прогнозує синоптикиня.
Фото Pixabay
