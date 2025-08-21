Вікторія Бекхем може зайняти місце легендарної редакторки Vogue: що відом

Незважаючи на «непорозуміння» у відносинах зі старшим сином та невісткою, і цілому Вікторія Бекхем вважається успішною жінкою, а її перспективи у фешн-бізнесі оцінюються як досить високі, і можуть скоро досягти нових обріїв.

Про це пишуть зарубіжні ЗМІ.

Зокрема, у світі моди ходять чутки, що Вікторія Бекхем може стати наступницею Анни Вінтур та очолити американський Vogue. Чутки з'явилися після заяви критика Осами Чаббі, який назвав 51-річну Бекхем ідеальною кандидатурою. Цю тему швидко підхопили західні таблоїди, які пишуть, що сама Вікторія «була б тільки рада» і вже розглядає таку можливість.

«Це культова посада, яка здатна змінити її кар'єру. Вікторія давно таємно мріяла про це. Переговорів поки не було, але одна думка про те, що в неї є шанс, її надихає. Вона вже роздумує над тим, щоб її команда зв'язалася з Vogue», — заявило джерело, додавши, що ця позиція зміцнила її положення.

Крім того, на користь Вікторії грає її близьке знайомство з Анною Вінтур: вони давно дружать, Вінтур відвідувала покази Бекхем, а сама дизайнер не раз з'являлася на обкладинках журналу. Хороші стосунки пов'язують її з колишнім головним редактором британського Vogue Едвардом Еннінфулом.

Проте Бекхем має сумніви. За словами інсайдерів, вона розуміє, що робота в Vogue вимагатиме майже всього її часу, практично не залишивши його для сім'ї. Найбільше Вікторію тривожить думка, що, обійнявши посаду, вона ризикує упустити дорослішання 14-річної дочки Харпер. «Взятися за проект такого масштабу означало б прискорити момент, коли будинок спорожніє. Вікторія поки що не впевнена, чи готова вона до цього», — зазначило джерело.

Тим часом сім'я, навпаки, її підтримує. Девід Бекхем, за чутками, навіть підштовхує дружину: «Він пишається нею і знає, як багато значить для Вікторії Vogue. Тому він повністю її підтримує і вмовляє хоча б обговорити з Condé Nast, у чому полягатиме її робота».

Зазначимо, що Вікторія Бекхем володіє власним брендом жіночого одягу, а у 2019 році запустила косметичну лінію Victoria Beckham Beauty. Проте останнім часом її більше обговорюють у ключі ворожнечі з невісткою Миколою Пельтц і розрив спілкування з цієї ж причини із сином Брукліном. Тут, як стверджують інсайдери, Вікторія може взяти очевидний реванш: якщо вона очолить Vogue, Пельтц навряд чи з'явиться на його обкладинці, а це сильно вдарить по її самолюбству. Санчес, якій мільярдер нібито хотів купити журнал як весільний подарунок. Ім'я нового головного редактора обіцяють назвати до початку Тижня моди у Нью-Йорку, який відбудеться з 11 по 16 вересня.

Зазначимо, що наприкінці червня стало відомо, що 75-річна Ганна Вінтур залишає посаду головного редактора Vogue після 37 років роботи. При цьому вона залишається в Condé Nast — у ролі глобального редакційного директора Vogue та головного контент-директора видавничого дому, куруючи Wired, Vanity Fair, GQ, Glamour та Bon Appétit.

